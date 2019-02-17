Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 125. bölüm fragmanında heyecan artıyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayınlanan 125. bölüm fragmanıyla izleyicilerine gerilim dolu anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde savaşın fitili Çakırbeylilerle ateşleniyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon seviyesi yüksek anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanan son bölümünde İlyas ve Behzat'ın koğuşlarının değiştirilmesi, aralarındaki hasımlığın son bulmasını sağlamamıştı. Yeni bölümde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
İlyas ve Behzat'ın koğuşlarının değiştirilmesi, aralarındaki hasımlığın son bulmasını sağlamaz. Façalılar da İlyas'ın içerideki dostları da reislerinin başına gelebilecekleri bildikleri halde harekete geçmek için doğru zamanı beklerler. Düşmanının ölüm haberini almadan öfkesi dinmeyecek olan İlyas ve Behzat'ın, bu saatten sonra içeriden sağ çıkabilmek için bir mucizeye ihtiyaçları vardır. Kardeşlerinin savaşına mani olamayan Hızır ve Haşmet, bir yandan içeriden kötü bir haber almamak adına dua ederken diğer yandan herhangi bir kaybın ardından yaşanacakların hesabını yaparlar. Haşmet, Hızır'ın gücünün farkında olduğundan tekrar karşı karşıya gelmek istemez. Aralarındaki hasımlığın son bulması için ayağına gelen bir fırsatı da kaçırmayacaktır.
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