Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümüyle heyecan yarattı! Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ekranlara gelen son bölümüyle izleyicilerine aksiyon dolu anlar yaşattı. Dizinin yayınlanan son bölümünde Hızır'ın kardeşini cezaevinden kurtarmak için Ünal Kaplan ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Façalılar ile Çakırbeyliler kendilerini ticari bir ortaklığının içinde buldular. Son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayınlanan son bölümüyle izleyicilerine şoke eden anlar yaşatmaya devam etti. Dizinin yayınlanan son bölümünde masadakilerin şahsi hesaplaşmalar sebebiyle birbirlerine zarar vermelerini yasaklayan dokunulmazlık kuralı, hasımların birbiriyle savaşmasına da engel olacaktı. Son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı merak edildi. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Hızır'ın kardeşini cezaevinden kurtarmak için Ünal Kaplan ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Façalılar ile Çakırbeyliler kendilerini ticari bir ortaklığının içinde bulurlar. Masadakilerin şahsi hesaplaşmalar sebebiyle birbirlerine zarar vermelerini yasaklayan dokunulmazlık kuralı, hasımların birbiriyle savaşmasına da engel olacaktır. Ünal Kaplan'ın keskin kurallarının farkında olan Façalılar, masada kalabilmek için eski işlerinden biran önce kurtulmak zorundadırlar; fakat sokaklardan çekilmenin onlara güç kaybettireceğine inanırlar. Bu yüzden en mantıklı çözümü işlerini ahbapları üzerinden devam ettirmekte bulurlar. Bu planları öğrenen Çakırbeyliler, ilk iş olarak bildiklerini kanıtlayıp, düşmanlarını masadan göndermenin peşine düşeceklerdir. Çakırbeyli hanesinde ise evin erkeklerinin aksine, düşmanların barışmasına yönelik planlar yapılmaktadır. İlyas'ı otelde ziyaret eden Ömür, çok geçmeden Hayriye Ana'nın radarına takılır. Haberdar olduğu görüşmenin kahramanını soruşturmaya başlayan Hayriye Ana, Ömür'ü karşısında bulunca krizi fırsata çevirme konusunda ne kadar hünerli olduğunu bir kere daha kanıtlayacaktır.
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