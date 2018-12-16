Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 120 bölüm fragmanı yayınlandı | Yeni bölümde neler olacak?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bu hafta 120. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Salı akşamları diziseverlerle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümüne kısa bir süre kala yeni bölümden kesitler içeren fragman yayınlandı. Yayınlanan fragman, yeni bölümde tansiyonun oldukça yüksek olacağının sinyallerini verdi. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde neler olacak? fragmanda neler var?
Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı ve çocuk yaşta girdiği yeraltı dünyasında zirveye tırmanan olan Hızır Çakırbeyli ile ailesinin hikayesinin anlatıldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 120. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, yeni bölümden kesitler içeren o fragman...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ekranlara gelen 119. son bölümünde yaşanan gelişmeler hala hafızlardaki izlerini korurken yeni fragman izleyicilerle paylaşıldı. İşte fragmandan nefes kesen sahneler...
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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dostlarının başına gelenlere kayıtsız kalamayan Boran, ibret-i alem için sokakları savaş alanına çevirdi. Sultan'ın işini devam ettiren her kim olursa sonunun ne olacağını açıkça görecekti. Çakırbeylilerin savaştığı düşmanların içinde en tehlikelisi olan İzzet'in ise artık sabrı kalmamıştı. En büyük olma yolunda, devlet içindeki hainleri arkasına alarak Hızır ve İlyas'tan bir an önce kurtulmanın planlarını yaptı. Tuncay, İzzet'in bu planları doğrultusunda ilk iş olarak en kolay lokma olan Cengiz'i ağına düşürdü.
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