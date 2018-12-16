Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 120 bölüm fragmanı yayınlandı | Yeni bölümde neler olacak?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
16.12.2018 - 22:09, Son Güncelleme:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 120 bölüm fragmanı yayınlandı | Yeni bölümde neler olacak?

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 120 bölüm fragmanı yayınlandı | Yeni bölümde neler olacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bu hafta 120. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Salı akşamları diziseverlerle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümüne kısa bir süre kala yeni bölümden kesitler içeren fragman yayınlandı. Yayınlanan fragman, yeni bölümde tansiyonun oldukça yüksek olacağının sinyallerini verdi. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde neler olacak? fragmanda neler var?

Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı ve çocuk yaşta girdiği yeraltı dünyasında zirveye tırmanan olan Hızır Çakırbeyli ile ailesinin hikayesinin anlatıldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 120. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte, yeni bölümden kesitler içeren o fragman...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ekranlara gelen 119. son bölümünde yaşanan gelişmeler hala hafızlardaki izlerini korurken yeni fragman izleyicilerle paylaşıldı. İşte fragmandan nefes kesen sahneler...

FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dostlarının başına gelenlere kayıtsız kalamayan Boran, ibret-i alem için sokakları savaş alanına çevirdi. Sultan'ın işini devam ettiren her kim olursa sonunun ne olacağını açıkça görecekti. Çakırbeylilerin savaştığı düşmanların içinde en tehlikelisi olan İzzet'in ise artık sabrı kalmamıştı. En büyük olma yolunda, devlet içindeki hainleri arkasına alarak Hızır ve İlyas'tan bir an önce kurtulmanın planlarını yaptı. Tuncay, İzzet'in bu planları doğrultusunda ilk iş olarak en kolay lokma olan Cengiz'i ağına düşürdü.

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