Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 117. yeni bölüm fragmanında ailenin kaderi Ateş'in iki dudağında!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 117. bölüm fragmanında Ateş'i köşeye sıkıştıran Çakırbeyli ailesi, ihanetin bedelini ödetmeye hazırlanırken bir taraftan da çekimser davranmaktadır. Çünkü, Ateş'in iki dudağından dökülecek olan sözler, Çakırbeyli ailesinin sonunu getirebilecek cinsten olacaktır. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 117. yeni bölüm fragmanında ekrana gelen olaylara göre Ateş'in akıbeti ne olacak? İşte, merak edilen o detaylar
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 117. yeni bölüm fragmanında gündem konusu Ateş olacak. Yaşamak için itirafçı olmayı göze alan Ateş, ağzından çıkacak her sözle Çakırbeyli ailesini yerle yeksan edebilecek güce sahiptir. Peki, bunun farkında olan Çakırbeyliler, Ateş'i ele geçirebilecek midir? İşte, merakla araştırılan yeni bölüm fragmanı ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümü hakkında bazı bilgiler
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ateş'i ele geçiren Çakırbeyliler, kendilerine yapılan büyük ihanetin bedelini tek kurşunla ödetmek istemezler. Önce yüzleşecek, Ünal'ı yavaş yavaş öldüren zehrin ne olduğunu öğrenecek sonra da intikamlarını alacaklardır; fakat planları istedikleri gibi gitmez. Davut'un ölümünden sonra göreve gelen Tuncay, düzenlediği baskınla haini ellerinden alır. Bu sayede ölümden kıl payı kurtulan Ateş, yaşamak için itirafçı olmaya hazırdır. Düşmanın eline geçen delillerle başlarına neler gelebileceğini tahmin eden Çakırbeyliler, ya sabah olmadan Ateş belasından kurtulacak ya da ömürlerinin kalanını cezaevinde geçirmeye hazır olacaklardır. Bir yandan Ateş'e ulaşabilmek için yollar aranırken diğer yandan Tuncay'ın sabah düzenleyeceği olası bir operasyon için depolar güvenli yerlere aktarılmaya çalışılır. Tüm bunların tek gecede halledilmesi ise neredeyse imkansızdır.
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SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Alparslan, içlerindeki hainin Ateş olduğunu herkesten önce öğrenmiştir. İlyas ise bu gerçeği bilmediğinden telafisi imkansız bir hatanın eşiğindedir. İhanetin en büyüğünü yaşayan Tipi, dostunun elinden ölümünü beklerken diğer tarafta ablası Emine'nin de canı tehlikededir. Yaşadığı acıların sorumlusunun Ateş olduğunu öğrenen Emine'nin, bu gerçekle yüzleşmesi kolay olmaz. İsminin açığa çıktığını öğrenen Ateş ise yarım kalan işlerini tamamladıktan sonra ortadan kaybolmayı planlamaktadır. İlyas, Tipi'ye yaptıklarından ötürü daha da öfkeli biçimde Ateş'i yakalamakla ilgilenirken Hızır da eli kolu bağlı oturamaz. Her ne kadar işlerini İlyas'a devretmiş olsa da Ateş yerine Tipi'nin hedef gösterilmiş olmasına kayıtsız kalamayacaktır. Herkesin tek bir amaç etrafında birleşmesi de Alparslan ve İlyas'ın tekrar birlikte hareket etmesine vesile olacaktır.
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