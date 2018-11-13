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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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13.11.2018 - 16:49, Son Güncelleme:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 115. yeni bölüm fragmanında İlyas karmaşası!

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 115. yeni bölüm fragmanında İlyas karmaşası!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu akşam ekrana gelecek olan bölümü öncesi yeni bölüm fragmanında Alparslan ve İlyas arasındaki durumun Hızır'ı rahatsız ettiği görüşüyor. Alparslan'ın tavırları karşısında net bir tutum sergileyen Hızır, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 115. yeni bölüm fragmanında tavrını koyuyor. İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 115. yeni bölüm fragmanında Hızır'ı rahatsız eden olaylar yaşanacak. Alparslan ile İlyas arasında geçen olaylardan pek hoşnut olmayan Hızır, buna karşılık son sözlerini söyleyecek. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 115. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

İlyas, itaatsizlikle suçlayarak, sildiğini söylediği Alparslan'ı, otelinde dahi görmek istemiyordur. Hızır da iki Çakırbeyli arasındaki anlaşmazlıktan rahatsızdır. Köşesine çekildikten sonra, ailenin reisi olarak tayin ettiği İlyas'a yapılan hatayı kendine yapılmış kabul eder. Alparslan, amacının ailesini korumak olduğunu söylese de, böyle bir savunmanın Hızır için bir geçerliliği yoktur. Alpaslan yine de sınırları zorlamak zorunda olduğunu düşünmektedir. Fedailere net bir mesaj yollar: Ya haini verin ya da ben yokum! İzzet'in önündeki engelleri tek tek ortadan kaldıran Ateş için çember daralmıştır. İlyas dört bir yandan saldırırken, İzzet ve Ateş tekrar bir araya gelerek, ortaklıklarını devam ettirebilmek adına büyük bir oyun hazırlar. Herkesin yıkımına neden olabilecek bu oyunun kurbanı ise Tipi olacaktır...

FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hızır, emekli olduğunu söyleyerek Çakırbeyli ailesinin sorumluluğunun İlyas'ta olduğunu ilan eder. Parasını, ortaklarını dolayısıyla da gücünü kaybeden İzzet, İlyas'la uzlaşmak için Fuat'ı devreye sokar. Eğer bir anlaşma olacaksa şartlar nettir; içlerindeki hainin adına karşılık barış... Yapılan anlaşma sonucunu hainliğinin ortaya çıkması an meselesi olan Ateş'in, ardına saklandığı düzmece ilişkisi de başına bela olmaya başlar. Ateş, kendini kurtarabilmek için bu belayı hızlıca başından savacaktır. İlyas kontrolü tamamen ele almışken tozu dumana katar ve yaptığı infazlara imzasını atmaktan çekinmez. Bu tavırlarıyla düşmanlarının yüreğine korku salarken başlattığı büyük savaşın karşılığının bedelini tek başına ödemeyecektir...

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