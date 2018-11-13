Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 115. yeni bölüm fragmanında İlyas karmaşası!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu akşam ekrana gelecek olan bölümü öncesi yeni bölüm fragmanında Alparslan ve İlyas arasındaki durumun Hızır'ı rahatsız ettiği görüşüyor. Alparslan'ın tavırları karşısında net bir tutum sergileyen Hızır, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 115. yeni bölüm fragmanında tavrını koyuyor. İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 115. yeni bölüm fragmanında Hızır'ı rahatsız eden olaylar yaşanacak. Alparslan ile İlyas arasında geçen olaylardan pek hoşnut olmayan Hızır, buna karşılık son sözlerini söyleyecek. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 115. yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
İlyas, itaatsizlikle suçlayarak, sildiğini söylediği Alparslan'ı, otelinde dahi görmek istemiyordur. Hızır da iki Çakırbeyli arasındaki anlaşmazlıktan rahatsızdır. Köşesine çekildikten sonra, ailenin reisi olarak tayin ettiği İlyas'a yapılan hatayı kendine yapılmış kabul eder. Alparslan, amacının ailesini korumak olduğunu söylese de, böyle bir savunmanın Hızır için bir geçerliliği yoktur. Alpaslan yine de sınırları zorlamak zorunda olduğunu düşünmektedir. Fedailere net bir mesaj yollar: Ya haini verin ya da ben yokum! İzzet'in önündeki engelleri tek tek ortadan kaldıran Ateş için çember daralmıştır. İlyas dört bir yandan saldırırken, İzzet ve Ateş tekrar bir araya gelerek, ortaklıklarını devam ettirebilmek adına büyük bir oyun hazırlar. Herkesin yıkımına neden olabilecek bu oyunun kurbanı ise Tipi olacaktır...
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SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Hızır, emekli olduğunu söyleyerek Çakırbeyli ailesinin sorumluluğunun İlyas'ta olduğunu ilan eder. Parasını, ortaklarını dolayısıyla da gücünü kaybeden İzzet, İlyas'la uzlaşmak için Fuat'ı devreye sokar. Eğer bir anlaşma olacaksa şartlar nettir; içlerindeki hainin adına karşılık barış... Yapılan anlaşma sonucunu hainliğinin ortaya çıkması an meselesi olan Ateş'in, ardına saklandığı düzmece ilişkisi de başına bela olmaya başlar. Ateş, kendini kurtarabilmek için bu belayı hızlıca başından savacaktır. İlyas kontrolü tamamen ele almışken tozu dumana katar ve yaptığı infazlara imzasını atmaktan çekinmez. Bu tavırlarıyla düşmanlarının yüreğine korku salarken başlattığı büyük savaşın karşılığının bedelini tek başına ödemeyecektir...
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