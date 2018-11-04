Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 114. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?
Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bu hafta yayınlanacak 114. bölümü öncesi, yeni bölüme dair ipuçları veren fragman yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Hızır Çakırbeyli'nin söylediği 'Ben yaralanmış, emekliliğini istemiş bir iş adamıyım' sözleri dikkat çekti. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 114. bölüm fragmanında başka neler var?
Salı akşamları ekranlara gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 114. bölüm fragmanı izleyiciyle paylaşıldı. Yayınlanan fragman, yeni bölümün oldukça hareketli geçeceğinin sinyallerini verdi. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 114. bölüm fragmanı...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ekranlara gelen 113. son bölümünde yaşanan gelişmeler hala hafızlardaki izlerini korurken yeni bölüm fragmanı izleyicilerle paylaşıldı. İşte fragmandan nefes kesen sahneler...
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SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın geçtiğimiz hafta ekranlara gelen 113. bölümünde; Alparslan'ın içlerindeki haini bulmak üzere yaptığı planın sonuçları ağır olmuştur. Ateş tarafından sırtından vurulan Hızır Çakırbeyli, hastanede ölüm kalım savaşı verirken, İlyas acısını en yakınlardan çıkartır. Ağabeyinin başına gelenlerden Hızır Ali ve Alparslan'ı sorumlu tutan İlyas, artık ondan gizli bir iş çevrilmesine izin vermeyecektir.
Hızır'ın yokluğunda ailenin reisi görevini üstlenir ve herkesten kendisine itaat etmesini ister. Sözüne uymayanların cezasını kesmesi de, aldığı bu büyük sorumluluğun üstesinden gelmesi de kolay olmayacaktır. Yaşananlardan sonra Çakırbeylilerin uzun süre toparlanamayacağını düşünen İzzet ve Muzi'yi öldürerek hainliğinin ortaya çıkmasını engelleyen Ateş biraz olsun rahatlamıştır. Ailenin başına geçen İlyas'ın intikam hırsıyla hata yapmasını beklerler; fakat o hırsın başlarına nasıl belalar açacağını tahmin bile edemezler.
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