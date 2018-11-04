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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
04.11.2018 - 22:47, Son Güncelleme:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 114. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 114. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde neler olacak?

Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bu hafta yayınlanacak 114. bölümü öncesi, yeni bölüme dair ipuçları veren fragman yayınlandı. Yayınlanan fragmanda Hızır Çakırbeyli'nin söylediği 'Ben yaralanmış, emekliliğini istemiş bir iş adamıyım' sözleri dikkat çekti. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 114. bölüm fragmanında başka neler var?

Salı akşamları ekranlara gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 114. bölüm fragmanı izleyiciyle paylaşıldı. Yayınlanan fragman, yeni bölümün oldukça hareketli geçeceğinin sinyallerini verdi. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 114. bölüm fragmanı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ekranlara gelen 113. son bölümünde yaşanan gelişmeler hala hafızlardaki izlerini korurken yeni bölüm fragmanı izleyicilerle paylaşıldı. İşte fragmandan nefes kesen sahneler...

FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın geçtiğimiz hafta ekranlara gelen 113. bölümünde; Alparslan'ın içlerindeki haini bulmak üzere yaptığı planın sonuçları ağır olmuştur. Ateş tarafından sırtından vurulan Hızır Çakırbeyli, hastanede ölüm kalım savaşı verirken, İlyas acısını en yakınlardan çıkartır. Ağabeyinin başına gelenlerden Hızır Ali ve Alparslan'ı sorumlu tutan İlyas, artık ondan gizli bir iş çevrilmesine izin vermeyecektir.

Hızır'ın yokluğunda ailenin reisi görevini üstlenir ve herkesten kendisine itaat etmesini ister. Sözüne uymayanların cezasını kesmesi de, aldığı bu büyük sorumluluğun üstesinden gelmesi de kolay olmayacaktır. Yaşananlardan sonra Çakırbeylilerin uzun süre toparlanamayacağını düşünen İzzet ve Muzi'yi öldürerek hainliğinin ortaya çıkmasını engelleyen Ateş biraz olsun rahatlamıştır. Ailenin başına geçen İlyas'ın intikam hırsıyla hata yapmasını beklerler; fakat o hırsın başlarına nasıl belalar açacağını tahmin bile edemezler.

 

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