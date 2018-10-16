Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111. bölüm fragmanında şok hamleler!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111. yeni bölüm fragmanında derin bilgilere sahip olan Davut'un Ateş tarafından ağır yaralanması, dikkat çekmiştir. Davut'un olan bitenden bir haber şekilde yanına çağırdığı Ateş, büyük bir komplo hazırlamıştır. İşte, tüm bunların bu akşam ekrana geleceği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111. yeni bölüm fragmanı ve Hızır'ın içinde bulunduğu büyük buhran
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111. yeni bölüm fragmanında meydana gelen olaylar akıllarda soru işareti yarattı. Muzi ve Ateş'in planları, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111. yeni bölüm fragmanında Davut'un canına kast olacaktır. Bazı gerçeklerin ortaya çıkmaması için Davut'un ölümü Ateş için en doğru yöntem olacaktır. İşte, tüm bunların ekrana geleceği Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 11. yeni bölüm fragmanı ve son bölümden bazı bilgiler
BU AKŞAM NELER EKRANA GELECEK?
Çakırbeyliler, Muzi'nin tuzağı karşısında ölümle burun buruna gelmiş, hem devleti hem ailesi için can vermeye hazır olan Alparslan kendini amcalarının önüne atmıştır. Bir yerlerde kendisini beklediğini düşündüğü Özlem'e kavuşması an meselesidir.
Çektiği acılar yaşından büyük olan Hızır'ın ise aileden birini daha kaybedecek gücü yoktur.
Bir yandan çok güçlü düşmanlarla savaşırken diğer yandan içlerinden birinin hain olduğu düşüncesi onu çok yıpratmıştır.
Bu süreçte kimseye soluk aldırmadan başladığı işi bitirmeye çalışan Muzi de hırsıyla Ateş'in hayatını tehlikeye atmaktadır.
Gelinen son noktada, hain ile ilgili büyük sırrın ortaya çıkmaması için tek bir yol vardır; Davut'un ölümü...
Ateş'in vakit kaybetmeden yaptığı plan, başına geleceklerden habersiz bir caniyi evine kadar davet eden Davut'un sonunu hızlandırır.
BU AKŞAMKİ FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Parayla ikna edilemeyecek Hızır'ı sevdiklerinin canıyla yola getirmeye çalışan Muzi, hedefine koyduğu Çakırbeylileri bir bir ölümle yüzleştirmeye kararlıdır. Eğer bu yol da işe yaramazsa namlusunu, önünde duran Hızır'a doğrultup yolunu açacak, dostlarıyla ticaretine devam edecektir. İzzet ise Muzi'nin Ateş'le işbirliği içinde yaptığı suikastlardan rahatsızdır. Üzerine bir Çakırbeyli kanı sıçramasındansa uzlaşma yoluna gitmeyi tercih eder; fakat kendi kurallarıyla…
Düşmanlık etmeden önce dost elini uzatmayı seçen Hızır'ın eli havada kalırken, İzzet de yeni ortaklıklarıyla ilgili tehditlerden nasibini alacaktır. Alparslan'ın birdenbire ortaya çıkan sevgilisini gerçekçi bulmayan Davut, yeğeninin seçimleriyle ilgili endişe duymaktadır. Bu yüzden şüphelendiği adamla ayarladığı görüşmede kendisine uyarılarda bulunarak, Alparslan'dan uzak durmasını ister. Bu sırada sevgili görümündeki koruma Meltem de Çakırbeylilerin akıllarına getirdikleri fakat dile getiremedikleri şüphenin gerçek olduğunun bilgisini verir.Dostlarından hiçbirine hainliği konduramayan Hızır'ın korktuğu başına gelmiştir. Düşmanlığı ortaya çıktığında herkesi derinden sarsacak olan Ateş'in yeni planları, O'nu dost bilenlerin yakın zamanda yıkımı üzerinedir.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle