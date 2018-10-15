Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111. bölüm fragmanında Ateş'ten büyük ihanet!
Eşkıya Dünyaya Hükümadar Olmaz, 111. yeni bölümünde enteresan olaylarla izleyici karşısına çıkacak. Ünal ve Hızır'ın bazı gerçeklerin farkında olduğu yeni bölümde, Davut'un uğradığı saldırı dikkat çekiyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111. yeni bölüm fragmanında Ateş, Davut'un kafasına sert bir cisimle vurarak onu yerle bir ediyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111. yeni bölüm fragmanında Davut ölecek mi? İşte, o detaylar
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111. yeni bölüm fragmanında dikkat çeken olaylar izleyicilerle buluşuyor. Büyük bir saldırı ile karşı karşıya olan Hızır ve çevresi, buna karşı koyabilmek için planlarına yön vermektedir. Diğer taraftan Davut'un durumu ise can sıkıcı bir hal almıştır. Ateş, Davut'un kafasına sert bir cisimle vurarak ölüme terk etmiştir. Peki, Davut ölecek mi? İşte, yeni bölümden bazı detaylar
YENİ BÖLÜMDE NELER EKRANA GELECEK?
Çakırbeyliler, Muzi'nin tuzağı karşısında ölümle burun buruna gelmiş, hem devleti hem ailesi için can vermeye hazır olan Alparslan kendini amcalarının önüne atmıştır. Bir yerlerde kendisini beklediğini düşündüğü Özlem'e kavuşması an meselesidir.
Çektiği acılar yaşından büyük olan Hızır'ın ise aileden birini daha kaybedecek gücü yoktur.
Bir yandan çok güçlü düşmanlarla savaşırken diğer yandan içlerinden birinin hain olduğu düşüncesi onu çok yıpratmıştır.
Bu süreçte kimseye soluk aldırmadan başladığı işi bitirmeye çalışan Muzi de hırsıyla Ateş'in hayatını tehlikeye atmaktadır.
Gelinen son noktada, hain ile ilgili büyük sırrın ortaya çıkmaması için tek bir yol vardır; Davut'un ölümü...
Ateş'in vakit kaybetmeden yaptığı plan, başına geleceklerden habersiz bir caniyi evine kadar davet eden Davut'un sonunu hızlandırır.
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SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Parayla ikna edilemeyecek Hızır'ı sevdiklerinin canıyla yola getirmeye çalışan Muzi, hedefine koyduğu Çakırbeylileri bir bir ölümle yüzleştirmeye kararlıdır. Eğer bu yol da işe yaramazsa namlusunu, önünde duran Hızır'a doğrultup yolunu açacak, dostlarıyla ticaretine devam edecektir. İzzet ise Muzi'nin Ateş'le işbirliği içinde yaptığı suikastlardan rahatsızdır. Üzerine bir Çakırbeyli kanı sıçramasındansa uzlaşma yoluna gitmeyi tercih eder; fakat kendi kurallarıyla…
Düşmanlık etmeden önce dost elini uzatmayı seçen Hızır'ın eli havada kalırken, İzzet de yeni ortaklıklarıyla ilgili tehditlerden nasibini alacaktır. Alparslan'ın birdenbire ortaya çıkan sevgilisini gerçekçi bulmayan Davut, yeğeninin seçimleriyle ilgili endişe duymaktadır. Bu yüzden şüphelendiği adamla ayarladığı görüşmede kendisine uyarılarda bulunarak, Alparslan'dan uzak durmasını ister. Bu sırada sevgili görümündeki koruma Meltem de Çakırbeylilerin akıllarına getirdikleri fakat dile getiremedikleri şüphenin gerçek olduğunun bilgisini verir.Dostlarından hiçbirine hainliği konduramayan Hızır'ın korktuğu başına gelmiştir. Düşmanlığı ortaya çıktığında herkesi derinden sarsacak olan Ateş'in yeni planları, O'nu dost bilenlerin yakın zamanda yıkımı üzerinedir.
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