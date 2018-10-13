Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111. bölüm fragmanı yayınlandı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Salı akşamları ekranlara gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın merakla beklenen 111. bölüm fragmanı izleyiciyle paylaşıldı. Yeni bölüme dair önemli ipuçları veren fragmana Hızır Çakırbeyli'nin, 'Hazır elinizde silahlar varken üçümüzü de öldürün!' sözleri damga vuruyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111. bölüm fragmanında başka hangi detaylar dikkat çekiyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde neler olacak?
Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu ve Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümü için geri sayım başladı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni bölüm detaylarını merak eden izleyiciler fragmanı araştırıyor. Yayınlanan yeni fragmanda en dikkat çeken, Hızır Çakırbeyli'nin 'Hazır elinizde silahlar varken üçümüzü de öldürün!' sözleri oldu. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 111. bölüm fragmanı...
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ekranlara gelen 110. son bölümünde yaşanan gelişmeler hala hafızlardaki izlerini korurken yeni fragman izleyicilerle paylaşıldı. İşte fragmandan nefes kesen sahneler...
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SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Parayla ikna edilemeyecek Hızır'ı sevdiklerinin canıyla yola getirmeye çalışan Muzi, hedefine koyduğu Çakırbeylileri bir bir ölümle yüzleştirmeye kararlıdır. Eğer bu yol da işe yaramazsa namlusunu, önünde duran Hızır'a doğrultup yolunu açacak, dostlarıyla ticaretine devam edecektir. İzzet ise Muzi'nin Ateş'le işbirliği içinde yaptığı suikastlardan rahatsızdır. Üzerine bir Çakırbeyli kanı sıçramasındansa uzlaşma yoluna gitmeyi tercih eder; fakat kendi kurallarıyla…
Düşmanlık etmeden önce dost elini uzatmayı seçen Hızır'ın eli havada kalırken, İzzet de yeni ortaklıklarıyla ilgili tehditlerden nasibini alacaktır. Alparslan'ın birdenbire ortaya çıkan sevgilisini gerçekçi bulmayan Davut, yeğeninin seçimleriyle ilgili endişe duymaktadır. Bu yüzden şüphelendiği adamla ayarladığı görüşmede kendisine uyarılarda bulunarak, Alparslan'dan uzak durmasını ister. Bu sırada sevgili görümündeki koruma Meltem de Çakırbeylilerin akıllarına getirdikleri fakat dile getiremedikleri şüphenin gerçek olduğunun bilgisini verir. Dostlarından hiçbirine hainliği konduramayan Hızır'ın korktuğu başına gelmiştir. Düşmanlığı ortaya çıktığında herkesi derinden sarsacak olan Ateş'in yeni planları, O'nu dost bilenlerin yakın zamanda yıkımı üzerinedir.
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