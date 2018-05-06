Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 102. bölüm fragmanında Meryem boşanmaya kararı alıyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayınlanan 102. bölüm fragmanıyla izleyicilerine oldukça heyecanlı dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanan yeni bölüm tanıtımında Hızır'ın 'Meryemsiz yaşamaya alışmaktansa kimsesiz yaşamaya alışırım!' dediği anlar oldukça dikkat çekti. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 102. bölüm fragmanı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine gerilim dolu dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Meryem'in Hızır'dan boşanma kararı alması yeni bölüme damgasını vuracak. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 102. bölüm fragmanı.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Duyduklarının ardını arkasını soruşturmadan soluğu galeride alan Şahin Ağa, istemeden Reşit'in oyununa alet olmuş, Çakırbeyliler ve dostlarının tuzağa düşmesine sebebiyet vermiştir. Bir kez daha düşman namlusunun ucunda kalan Hızır'ın artık ihtiyacı olan tek şey bir mucizedir. Diğer tarafta Fikret pusuya düşmüştür. Tek hamleyle herkesi bitirmeyi amaçlayan Reşit'in planı tıkır tıkır işlerken Fikret'in düştüğü pusudan sağ kurtulması çok zordur. Tüm dengeleri değiştirmeye yönelik yapılan bu ince hesapların arkasında büyük bir güç olduğu şüpheleri kuvvetlenirken, yaşanan çatışmaların ardından oklar yine Ünal Kaplan'ı işaret edecektir.
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