Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101. bölüm fragmanında Fikret ölecek mi?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayınlanan 101. bölüm fragmanıyla izleyicilerine oldukça aksiyon seviyesi yüksek dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümüne yol ortasında çıkan çatışma damga vuracak. Yaşanan çatışmada arabası delik deşik olan Fikret'in ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Fikret'in bulunduğu arabaya mermiler yağıyor. Fikret arabadan canlı çıkabilecek mi? İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Çakırbeyli hanesinin içinde saklanan büyük sır çok fazla gizli kalamamış, nihayet Hızır'ın kulağına da ulaşmıştır. Enişte'den duyduklarından sonra soluğu Doktor Derya'nın yanında alan Hızır, tabii ki en sevdiği insanın ölüme doğru gitmesine göz yummayacaktır. Meryem'i çocuk sevdasından vazgeçirmek için derhal harekete geçer. Karısını yaşatmak için kurduğu oyunlar kendinden nefret etmesine sebep olacaksa da yapılması gereken neyse onu yapacaktır. Ekrem ve Reşit ortaklığında birlikte yapılan planlar için düşünceden eyleme geçme zamanı gelmiştir. Düşmanını çok iyi tanıyan Ekrem, hevesli davranmaktansa temkinli gitmenin gerekliliğinin bilincindedir. Bu ortaklığın sonuçlarını hesap eden Çakırbeyliler de, gelecek tehlikelere karşı bir an önce önlem almak gerektiğini bilirler. Masada bitmek tükenmek bilmeyen bu düşmanlıkların Ünal Kaplan'ın oyunu olduğunu düşünen Yaşar, baş düşmanını ilan eder. Hakkı'nın ölüm emrinden habersiz olan Ünal'ın buna karşılık Hızır'a sergilediği tavır da bu ihtimali kuvvetlendirir.
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