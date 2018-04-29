Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101. bölüm fragmanında Fikret ölecek mi?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Televizyon
29.04.2018 - 21:15, Son Güncelleme:

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101. bölüm fragmanında Fikret ölecek mi?

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 101. bölüm fragmanında Fikret ölecek mi?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayınlanan 101. bölüm fragmanıyla izleyicilerine oldukça aksiyon seviyesi yüksek dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümüne yol ortasında çıkan çatışma damga vuracak. Yaşanan çatışmada arabası delik deşik olan Fikret'in ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu. İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Fikret'in bulunduğu arabaya mermiler yağıyor. Fikret arabadan canlı çıkabilecek mi? İşte, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Çakırbeyli hanesinin içinde saklanan büyük sır çok fazla gizli kalamamış, nihayet Hızır'ın kulağına da ulaşmıştır. Enişte'den duyduklarından sonra soluğu Doktor Derya'nın yanında alan Hızır, tabii ki en sevdiği insanın ölüme doğru gitmesine göz yummayacaktır. Meryem'i çocuk sevdasından vazgeçirmek için derhal harekete geçer. Karısını yaşatmak için kurduğu oyunlar kendinden nefret etmesine sebep olacaksa da yapılması gereken neyse onu yapacaktır. Ekrem ve Reşit ortaklığında birlikte yapılan planlar için düşünceden eyleme geçme zamanı gelmiştir. Düşmanını çok iyi tanıyan Ekrem, hevesli davranmaktansa temkinli gitmenin gerekliliğinin bilincindedir. Bu ortaklığın sonuçlarını hesap eden Çakırbeyliler de, gelecek tehlikelere karşı bir an önce önlem almak gerektiğini bilirler. Masada bitmek tükenmek bilmeyen bu düşmanlıkların Ünal Kaplan'ın oyunu olduğunu düşünen Yaşar, baş düşmanını ilan eder. Hakkı'nın ölüm emrinden habersiz olan Ünal'ın buna karşılık Hızır'a sergilediği tavır da bu ihtimali kuvvetlendirir.

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