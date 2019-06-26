Eski Köye Yeni Adet filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
Eski Köye Yeni Adet filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. BKM ekibinden tanınan isimlerinde olduğu Eski Köye Yeni Adet filmi, 20 Temmuz 2018 Tarihinde vizyonda girmişti. Eski Köye Yeni Adet filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?
Jüli Sanat’ın yapımcılığını üstlendiği Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder Parlak’ın başrollerini paylaştığı Eski Köye Yeni Adet’in oyuncu kadrosunda ikiliye Nail Kırmızıgül, Füsun Demirel, Haki Biçici, Gülhan Tekin ve Meltem Yılmazkaya Osman Akça eşlik ediyor. Çekimleri İstanbul’da tamamlanan
Eski Köye Yeni Adet filmi çekimlerinin büyük bir bölümünü Assos‘ta gerçekleştirdi.
KONUSU
1990’ların sonunda bir köye bir sağlık ekibi gelir ve en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrolü için spiral takar. Sağlık ekibinin köyden ayrılmasıyla köyün erkekleri toplanıp, kadınlara takılan cihazın ne olduğuna dair fikirler üretirken birbirinden komik yanlış anlamalarla aletin bir mikrofon olduğuna kanaat getirirler. Bu yanlış anlamayla köyde her şey değişecek, birbirinden komik durumlar yaşanacaktır...
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