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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.06.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

Eski Köye Yeni Adet filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

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Eski Köye Yeni Adet filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Eski Köye Yeni Adet filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. BKM ekibinden tanınan isimlerinde olduğu Eski Köye Yeni Adet filmi, 20 Temmuz 2018 Tarihinde vizyonda girmişti. Eski Köye Yeni Adet filmi nerede çekildi, oyuncu kadrosunda kimler var?

Jüli Sanat’ın yapımcılığını üstlendiği Bülent Emrah Parlak ile Burcu Gönder Parlak’ın başrollerini paylaştığı Eski Köye Yeni Adet’in oyuncu kadrosunda ikiliye Nail Kırmızıgül, Füsun Demirel, Haki Biçici, Gülhan Tekin ve Meltem Yılmazkaya Osman Akça eşlik ediyor. Çekimleri İstanbul’da tamamlanan
Eski Köye Yeni Adet filmi çekimlerinin büyük bir bölümünü Assos‘ta gerçekleştirdi.

KONUSU

1990’ların sonunda bir köye bir sağlık ekibi gelir ve en az üç çocuğu olan tüm kadınlara doğum kontrolü için spiral takar. Sağlık ekibinin köyden ayrılmasıyla köyün erkekleri toplanıp, kadınlara takılan cihazın ne olduğuna dair fikirler üretirken birbirinden komik yanlış anlamalarla aletin bir mikrofon olduğuna kanaat getirirler. Bu yanlış anlamayla köyde her şey değişecek, birbirinden komik durumlar yaşanacaktır...

 

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