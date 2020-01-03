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Televizyon
Haber Giriş: 03.01.2020 - 14:17,Son Güncelleme:/

Eşiyle tanışma hikayesini canlı yayında anlattı: Beni Burak Özçivit ile tanıştırsana!

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Eşiyle tanışma hikayesini canlı yayında anlattı: Beni Burak Özçivit ile tanıştırsana!

Muhteşem Yüzyıl dizisinde ’Şeker Ağa’ karakterini canlandıran İzmirli tiyatro ve dizi oyuncusu Yüksel Ünal, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Ünal, eşi ile tanışma hikayesini anlattı.

"Burak Özçivit ile bir fotoğrafımı paylaştım Facebook'ta. altına ne zamandır ilgiyle baktığım, 'ne kadar güzel' dediğim bir kadın, 'Yüksel Abi tanıştırsana' yazdı. Hem 'abi' diyor, hem 'Burak Özçivit ile tanıştırsana' diyor... bir gün 'Burak mı, ben mi?' dedim..."

'Şeker Ağa' Yüksel Ünal eşiyle tanışma hikayesini anlattıMuhteşem Yüzyıl dizisinde ’Şeker Ağa’ karakterini canlandıran İzmirli tiyatro ve dizi oyuncusu Yüksel Ünal, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Ünal, eşi ile tanışma hikayesini anlattı.
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