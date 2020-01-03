Eşiyle tanışma hikayesini canlı yayında anlattı: Beni Burak Özçivit ile tanıştırsana!

"Burak Özçivit ile bir fotoğrafımı paylaştım Facebook'ta. altına ne zamandır ilgiyle baktığım, 'ne kadar güzel' dediğim bir kadın, 'Yüksel Abi tanıştırsana' yazdı. Hem 'abi' diyor, hem 'Burak Özçivit ile tanıştırsana' diyor... bir gün 'Burak mı, ben mi?' dedim..."