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Televizyon
Haber Giriş: 06.01.2020 - 15:55,Son Güncelleme:/

Eşinden gelen mesaj Burçin'i şoke etti!

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Eşinden gelen mesaj Burçin'i şoke etti!

Gelinim Mutfakta 431. Bölümde Burçin'in eşi Burkay Bey, programa mesaj yollayarak tapu mevzusunda tartışmalara son noktayı koydu!

Burçin, evlendikten sonra kaynanası Özden Hanımlara ait evde oturduklarını söylemişti. Tapusunun hala onların üzerinde olduğunu ve oğlunun üzerine yapılmasının doğru olacağından bahsetmişti. Gelin ve kaynanalar bu konu üzerine büyük tartışmalar yaşamıştı. Hal böyleyken tartışmaya son noktayı Buçin'in eşi Burkay Bey gönderdiği mesajıyla koymuş oldu. İşte o mesaj...

 

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