Eser Yenenler Show'un (EYS) bu haftaki konukları kim?
Eser Yenenler Show'un (EYS) bu haftaki konukları yayınlanan fragmanla duyuruldu. Eser Yenenler’in kendi adını taşıyan talk show programı EYS bu akşam 6. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, Eser Yenerler Show’un (EYS) bu haftaki konukları kimler?
Eser Yenenler Show birbirinden renkli konu ve konukları ile kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Deniz Seki, Kubilay Aka ve Danla Bilic'in konuk olduğu Eser Yenenler Show'un altıncı haftasında yine bomba konuklar var. Gripin, Şafak Sezer ve Buket Aydın'ın konuk olduğu Eser Yenenler Show bu gece 23:15'te TV8 ekranlarında...
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