Eser West’e ödül
Survivor 2017'nin renkli isimlerinden Eser West, başrollerinde oynadığı "Hawa Baghdad" isimli dizideki performansıyla Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen "Altın Hilal" ödül töreninin de ‘En İyi Genç Oyuncu’ ödülüne layık görüldü.
Bağdat’ta çekilen "Bağdat Havası"nda adlı dizide Emir karakterini canlandıran Eser West’in projeye seçilmesinde Türkçenin yanı sıra İngilizce ve Arapça konuşması büyük bir etken oldu. Iraklı gençlerin yoğun ilgi gösterdiği dizi Bağdat’ta yaşanan acı terör olaylarını da konu alıyor
GERÇEK EL BOMBALARI KULLANILDI
İlk oyunculuk deneyiminde ödül almasının büyük bir onur ve mutluluk olduğunu belirten West, “Sete askeri bir konvoy eşliğinde Hummer’lara binerek gidiyorduk. Maksimum güvenlikli üs kampında gerçek askerlerle çalışmanın ayrıcalığını yaşadık. Çekimler öncesinde 1 hafta boyunca özel eğitimden geçtik ve el bombaları dâhil gerçek mühimmat ile çalıştık. Savaş ortamında asker olmanın ne kadar zor olduğunu anladım “diye konuştu.
Proje ilk geldiğinde bazı kuşkuları olduğunu belirten yakışıklı oyuncu, “Bağdat’ta Türk olduğum için büyük bir sevgiyle karşılaştım. Çok güzel bir şehirmiş. Bağdat’ı çok sevdim. Çok güzel anılar biriktirdim. Hiçbir problem yaşamadım” dedi.
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