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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.07.2019 - 14:57, Son Güncelleme:

Eser West’e ödül

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Eser West’e ödül

Survivor 2017'nin renkli isimlerinden Eser West, başrollerinde oynadığı "Hawa Baghdad" isimli dizideki performansıyla Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen "Altın Hilal" ödül töreninin de ‘En İyi Genç Oyuncu’ ödülüne layık görüldü.

Bağdat’ta çekilen "Bağdat Havası"nda adlı dizide Emir karakterini canlandıran Eser West’in projeye seçilmesinde Türkçenin yanı sıra İngilizce ve Arapça konuşması büyük bir etken oldu. Iraklı gençlerin yoğun ilgi gösterdiği dizi Bağdat’ta yaşanan acı terör olaylarını da konu alıyor
GERÇEK EL BOMBALARI KULLANILDI
İlk oyunculuk deneyiminde ödül almasının büyük bir onur ve mutluluk olduğunu belirten West, “Sete askeri bir konvoy eşliğinde Hummer’lara binerek gidiyorduk. Maksimum güvenlikli üs kampında gerçek askerlerle çalışmanın ayrıcalığını yaşadık. Çekimler öncesinde 1 hafta boyunca özel eğitimden geçtik ve el bombaları dâhil gerçek mühimmat ile çalıştık. Savaş ortamında asker olmanın ne kadar zor olduğunu anladım “diye konuştu.

Proje ilk geldiğinde bazı kuşkuları olduğunu belirten yakışıklı oyuncu, “Bağdat’ta Türk olduğum için büyük bir sevgiyle karşılaştım. Çok güzel bir şehirmiş. Bağdat’ı çok sevdim. Çok güzel anılar biriktirdim. Hiçbir problem yaşamadım” dedi.

Eser West’e ödül



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