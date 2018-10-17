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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.10.2018 - 16:30, Son Güncelleme:

Ertuğrul’un aşık olacağı kadını canlandıracak olan Hande Soral kimdir?

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Ertuğrul’un aşık olacağı kadını canlandıracak olan Hande Soral kimdir?

Diriliş Ertuğrul dizisinin 5. sezonunda kadroya yeni isimler dahil edildi, bu isimlerden biri de Hande Soral oldu. Hande Soral, dizinin baş karakteri Ertuğrul’un aşık olacağı kadına hayat verecek. Peki, Ertuğrul’un aşık olacağı kadını canlandıracak olan Hande Soral kimdir?

Hande Soral’ın karakterine ilişkin detaylı açıklama TRT 1 Koordinatörü Kurtuluş Zeydan’dan gelmişti. Zeydan, Hande Soral’ın rolüyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: Biliyorsunuz Ertuğrul artık bekar. Ve onu aşık etmemiz gerekiyor. En büyük düşmanının kız kardeşine aşık olacak. Bu karakteri Hande Soral canlandıracak. Seyircimiz rahat olsun, Diriliş’i birinci sezon işi izliyormuş gibi izleyecekler."

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OYA UNUSTASI DEVAM EDECEK Mİ?

Diriliş Ertuğrul’un geçtiğimiz sezonunda sürpriz bir veda yaşanmış, Ertuğrul’un eşi Halime Hatun vefat ederek kadrodan ayrılmıştı. Halime Hatun’u canlandıran Esra Bilgiç'in yerine Oya Unustası ekibe katılmıştı. Osman’ın süt annesini canlandıran Oya Unustası’nın 5. sezonda devam edip etmeyeceğine yönelik ise bir açıklama yapılmadı.

HANDE SORAL KİMDİR?

Konuk olarak katıldığı program ardından hayatı değişen ve tüm Türkiye’nin tanıdığı bir isim haline gelen Hande Soral, 2 şubat 1987 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokulu doğduğu şehir olan Bursa'da tamamladı. Lise öğrenimini yine Bursa'da olan İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Üniversite öğrenimi için İstanbul'a geldi ve Bilgi Üniversite'sinin Psikoloji bölümünde eğitimini tamamladı.

2008 yılında konuk olarak gittiği 'Komedi Dükkanı' adlı programla tüm hayatı değişti. Tolga Çevik'in oynadığı Fırat Parlak'ın yönetmenlik yaptığı 'Komedi Dükkanı' adlı programa Çevik, Soral'ı misafir olarak sahneye çıkardı.

Yönetmen Parlak, Hande Soral'ın performansını beğendi ve ona oyuncu olayı teklif etti. İlk olarak Küçük Kadınlar dizisinin başrollerinden birini üstlenen Hande Soral, Böyle Bitmesin, Yılların Öcü, Kalbim Yangın Yeri, Evlat Kokusu ve İsimsizler dizilerinin kadrosunda yer aldı. 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nikah masasına oturdu.

 

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