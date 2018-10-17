Ertuğrul’un aşık olacağı kadını canlandıracak olan Hande Soral kimdir?
Diriliş Ertuğrul dizisinin 5. sezonunda kadroya yeni isimler dahil edildi, bu isimlerden biri de Hande Soral oldu. Hande Soral, dizinin baş karakteri Ertuğrul’un aşık olacağı kadına hayat verecek. Peki, Ertuğrul’un aşık olacağı kadını canlandıracak olan Hande Soral kimdir?
Hande Soral’ın karakterine ilişkin detaylı açıklama TRT 1 Koordinatörü Kurtuluş Zeydan’dan gelmişti. Zeydan, Hande Soral’ın rolüyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı: Biliyorsunuz Ertuğrul artık bekar. Ve onu aşık etmemiz gerekiyor. En büyük düşmanının kız kardeşine aşık olacak. Bu karakteri Hande Soral canlandıracak. Seyircimiz rahat olsun, Diriliş’i birinci sezon işi izliyormuş gibi izleyecekler."
OYA UNUSTASI DEVAM EDECEK Mİ?
Diriliş Ertuğrul’un geçtiğimiz sezonunda sürpriz bir veda yaşanmış, Ertuğrul’un eşi Halime Hatun vefat ederek kadrodan ayrılmıştı. Halime Hatun’u canlandıran Esra Bilgiç'in yerine Oya Unustası ekibe katılmıştı. Osman’ın süt annesini canlandıran Oya Unustası’nın 5. sezonda devam edip etmeyeceğine yönelik ise bir açıklama yapılmadı.
Konuk olarak katıldığı program ardından hayatı değişen ve tüm Türkiye’nin tanıdığı bir isim haline gelen Hande Soral, 2 şubat 1987 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokulu doğduğu şehir olan Bursa'da tamamladı. Lise öğrenimini yine Bursa'da olan İnegöl Turgut Alp Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Üniversite öğrenimi için İstanbul'a geldi ve Bilgi Üniversite'sinin Psikoloji bölümünde eğitimini tamamladı.
2008 yılında konuk olarak gittiği 'Komedi Dükkanı' adlı programla tüm hayatı değişti. Tolga Çevik'in oynadığı Fırat Parlak'ın yönetmenlik yaptığı 'Komedi Dükkanı' adlı programa Çevik, Soral'ı misafir olarak sahneye çıkardı.
Yönetmen Parlak, Hande Soral'ın performansını beğendi ve ona oyuncu olayı teklif etti. İlk olarak Küçük Kadınlar dizisinin başrollerinden birini üstlenen Hande Soral, Böyle Bitmesin, Yılların Öcü, Kalbim Yangın Yeri, Evlat Kokusu ve İsimsizler dizilerinin kadrosunda yer aldı. 2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile nikah masasına oturdu.
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