Ertuğrul Gazi'nin kardeşi Dündar Bey kimdir? Dündar Bey tarihte ne zaman kaç yaşında öldü?

Tarihi dönem dizisi Kuruluş Osman tarihi bilgilerden esinlenerek ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizide yer alan karakterlerden olan Dündar Bey, son bölümde Osman Bey ile ters düştü. Heyecan artarken Dündar Bey'in hayatı bir kez daha gündeme geldi. Peki, Osman Bey'in amcası Dündar Bey ne zaman öldü? İşte, merak edilen bilgiler.

DÜNDAR BEY KİMDİR?

Dündar Bey 210 veya 1212 yıllarında doğmuştur. 1298 veya 1302 yılları arasında ölmüştür. Süleyman Şah'ın oğlu, Ertuğrul Gazi'nin kardeşi ve Osman Gazi'nin amcasıdır. 90 yaşına yakınken Osman Gazi tarafından öldürüldüğü rivayet edilir.

Dündar Bey'in öldürülmesi bir çok Osmanlı tarihçisi tarafından farklı şekillerde nakledilmiştir. Bir rivayete göre Dündar Bey ile Osman Gazi arasında bir çekişme olduğunu ve Dündar Bey'in Osman Gazi'nin beyliğini istemeyerek kabullendiğini ve sürekli Osman aleyhine çalıştığını hatta Bilecik tekfuru ile anlaşarak Osman'a suikast tertip ettirdiğini ve bu sebepten ötürü affı kabul edilmeyerek Dündar Bey'in öldürüldüğü belirtilir