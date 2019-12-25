Ertuğrul Bey geri mi dönecek? Kuruluş Osman Ertuğrul Bey obaya ne zaman gelecek?
Kuruluş Osman dizisinin yayınlanan son bölümüyle beraber, Ertuğrul Bey'in obaya geri gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Dizinin bu haftaki bölümünde izleyenleri heyecanlandıran diyalogların yer alması Kuruluş Osman izleyenlerinin Ertuğrul Bey geri mi dönecek? sorusunun cevabını merak etmesine neden oldu. Peki, Kuruluş Osman Ertuğrul Bey obaya ne zaman gelecek? İşte, merak edilen bilgiler.
ATV ekranlarında çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman, 25 Aralık akşamı heyecanlı bir bölümle sevenlerinin karşısına çıktı. Diriliş Ertuğrul dizisiyle hikayesi son bulan ve Engin Altan Düzyatan'ın hayat verdiği Ertuğrul Bey'in Kuruluş Osman'a geri döneceği iddia edildi. Öte yandan diziye Turgut Alp karakterinin döneceği de gündemde yer alan konulardan oldu. Peki, Engin Altan Düzyatan diziye geri mi gelecek? İşte, Ertuğrul Bey'in geri gelip gelmeyeceğinin cevabı.
ERTUĞRUL BEY OBAYA GERİ DÖNECEK Mİ?
Kuruluş Osman'ın son bölümünde Osman Bey ve Dündar Bey'in yüzleştiği anlar ekranlara yansıdı. Son bölümün fragmanında ise Ertuğrul Bey'in obaya döneceğinden bahsedildi.
Ertuğrul Bey'in Kuruluş Osman'a dönmesi bekleniyor. Ancak Engin Altan Düzyatan'ın diziye dönüp dönmeyeceği ise merak konusu.
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