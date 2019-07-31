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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
31.07.2019 - 15:20, Son Güncelleme:

Ertuğrul 1890 oyuncuları kimler? İşte Ertuğrul 1890 konusu ve kadrosu

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Ertuğrul 1890 oyuncuları kimler? İşte Ertuğrul 1890 konusu ve kadrosu

Gerçek olaylardan esinlenilen Ertuğrul 1890 filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Japon-Türk ortak yapımı Ertuğrul 1890 25 Aralık 2015 tarihinde vizyona girmişti. Peki, Ertuğrul 1890 oyuncuları kimler? İşte Ertuğrul 1890 konusu ve kadrosu

Ertuğrul 1890, Japon-Türk ortak yapımı tarihi ve dramatik film. Mitsutoshi Tanaka'nın yönettiği filmin dağıtımını Türkiye'de Mars Dağıtım üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Seiyou Uchino, Kenan Ece, Shioli Kutsuna, Alican Yücesoy, Yui Natsukawa, Uğur Polat, Yukiyoshi Ozawa, Mehmet Özgür, Deniz Oral ve Tamer Levent gibi isimler bulunuyor. 25 Aralık 2015 tarihinde vizyona giren filmin galasına siyasetçiler de katılmıştı.

FİLMİN KONUSU 

Film 1890 yılında Japon sularında batan Osmanlı fırkateyni Ertuğrul’un hikâyesi ve Japonlar'ın gemi mürettebatını kurtarma çabaları ile 1985’te Tahran'da Saddam Hüseyin tehdidiyle mahsur kalan 215 Japon vatandaşının, Turgut Özal’ın talimatıyla THY tarafından İran-Irak savaşından kurtarılmasını anlatılıyor.

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