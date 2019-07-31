Ertuğrul 1890 oyuncuları kimler? İşte Ertuğrul 1890 konusu ve kadrosu
Gerçek olaylardan esinlenilen Ertuğrul 1890 filmi beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Japon-Türk ortak yapımı Ertuğrul 1890 25 Aralık 2015 tarihinde vizyona girmişti. Peki, Ertuğrul 1890 oyuncuları kimler? İşte Ertuğrul 1890 konusu ve kadrosu
Ertuğrul 1890, Japon-Türk ortak yapımı tarihi ve dramatik film. Mitsutoshi Tanaka'nın yönettiği filmin dağıtımını Türkiye'de Mars Dağıtım üstleniyor. Filmin oyuncu kadrosunda Seiyou Uchino, Kenan Ece, Shioli Kutsuna, Alican Yücesoy, Yui Natsukawa, Uğur Polat, Yukiyoshi Ozawa, Mehmet Özgür, Deniz Oral ve Tamer Levent gibi isimler bulunuyor. 25 Aralık 2015 tarihinde vizyona giren filmin galasına siyasetçiler de katılmıştı.
FİLMİN KONUSU
Film 1890 yılında Japon sularında batan Osmanlı fırkateyni Ertuğrul’un hikâyesi ve Japonlar'ın gemi mürettebatını kurtarma çabaları ile 1985’te Tahran'da Saddam Hüseyin tehdidiyle mahsur kalan 215 Japon vatandaşının, Turgut Özal’ın talimatıyla THY tarafından İran-Irak savaşından kurtarılmasını anlatılıyor.
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