Erkenci Kuş yeni bölüm ilk sahne fragmanında şaşırtan manzara
Romantik komedi türündeki Erkenci Kuş dizisi dün akşam 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sanem ve Can arasında şaşırtıcı diyalogların geçtiği Erkenci Kuş son bölüm finalinde beklenmedik bir şey oldu. Son bölümün hemen ardından ilk sahne fragmanı da izleyicilerle buluştu. İşte Erkenci Kuş yeni bölümünden ilk görüntüler!
Ekran macerasında dört haftayı geride bırakan Erkenci Kuş’un 5. bölümünden ilk görüntüler paylaşıldı. 1 dakikayı aşan Erkenci Kuş ilk sahne fragmanına Sanem’in tanık olduğu manzara damga vurdu. Can’ın anne- babası ile sohbet ettiğini gören Sanem, büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Dizinin son bölüm finalinde Sanem’i büyük bir müşterisinden kıskanan Can, herkesin içerisinde şaşırtan bir hamlede bulunmuştu. Can’ın Sanem’in elinden tutup götürmesi soru işaretleri bırakmıştı.
Sanem, Can'ı kıskandığını itiraf edemedi. Henüz kendine itiraf edememiş, Can'a nasıl etsin! İçine düştüğü durumdan kurtulmak için Can'ı tersledi. Can çok içerledi. Karar verdiler. Sanem, Can’ın özel hayatına karışmayacak. Can da Sanem’in! İşlerinin gerektirdiği dışında başka hiçbir sözcük geçmeyecek aralarında. Mümkün mü? Nihat, bakkalı Çakal İhsan’a devrederek aldığı paralarla, Toptancı Halil’e borcunu kapatmak istedi. Sanem’in o borcu ödediğini öğrendiğinde şok geçirdi. Önemli bir müşteri o hafta ajansı denetlemeye gelecekti. Aylin de Emre’nin yardımıyla denetimi baltalamanın ve markayı kapmanın derdine düştü.
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