Erkenci Kuş yeni bölüm ilk sahne fragmanı yayınlandı… Son bölümde şaşırtan final
Erkenci Kuş dizisi dün akşam 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sanem ve Can arasındaki yakınlaşmaların arttığı Erkenci Kuş son bölüm finali belirsiz bir şekilde yapıldı. Erkenci Kuş yeni bölüm ilk sahne fragmanı ise kısa sürede paylaşıldı. İşte yeni bölümden ilk görüntüler!
Romantik komedi türündeki salı dizisi Erkenci Kuş yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Dizinin 24 Temmuz tarihli son bölümünde Can ile Sanem partiyi el ele terk etmesi ortalığı karıştırdı. Durumu idare etmek isteyen ajans çalışanları, ikilinin sevgili olduğunu söyledi. Bağ evine kaçan ikilinin romantik anlarında Can’ın itirafta bulunması kısa süreli heyecan yarattı. Erkenci Kuş yeni bölüm ilk sahne fragmanı da kısa sürede yayınlandı. Yeni bölümde Can’ın çektiği fotoğrafların çalınması, Sanem’i bir kez daha zor durumda bırakıyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? Ajanın Sanem olduğu ortaya çıkacak mı? Tüm bu soru işaretleri Erkenci Kuş 6. bölümünde yanıt bulacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Can’la Sanem partiyi el ele terk ettiğinde Fabbri kendisine hakaret edildiğini düşünür. Bunun üzerine Fikr’i Harika ajansla çalışmaya devam etmeyeceğini açıklar. Ancak Ceycey son anda dahiyane bir fikirle ortaya çıkar.
Ajans çalışanları ve eşleri o hafta sonu markanın çalıştığı diğer ajanslarla birlikte motivasyon kampına davet edilir. Sanem ise bu kampa nişanlısı ile katılmak zorunda kalır.
Mahallede ise Nihat, bakkalı kaybetmenin huzursuzluğu içindedir, Mevkibe ise bu duruma çare olmaya kararlıdır.
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