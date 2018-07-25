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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
25.07.2018 - 09:58, Son Güncelleme:

Erkenci Kuş yeni bölüm ilk sahne fragmanı yayınlandı… Son bölümde şaşırtan final

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Erkenci Kuş yeni bölüm ilk sahne fragmanı yayınlandı… Son bölümde şaşırtan final

Erkenci Kuş dizisi dün akşam 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Sanem ve Can arasındaki yakınlaşmaların arttığı Erkenci Kuş son bölüm finali belirsiz bir şekilde yapıldı. Erkenci Kuş yeni bölüm ilk sahne fragmanı ise kısa sürede paylaşıldı. İşte yeni bölümden ilk görüntüler!

Romantik komedi türündeki salı dizisi Erkenci Kuş yepyeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. Dizinin 24 Temmuz tarihli son bölümünde Can ile Sanem partiyi el ele terk etmesi ortalığı karıştırdı. Durumu idare etmek isteyen ajans çalışanları, ikilinin sevgili olduğunu söyledi. Bağ evine kaçan ikilinin romantik anlarında Can’ın itirafta bulunması kısa süreli heyecan yarattı. Erkenci Kuş yeni bölüm ilk sahne fragmanı da kısa sürede yayınlandı. Yeni bölümde Can’ın çektiği fotoğrafların çalınması, Sanem’i bir kez daha zor durumda bırakıyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? Ajanın Sanem olduğu ortaya çıkacak mı? Tüm bu soru işaretleri Erkenci Kuş 6. bölümünde yanıt bulacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Can’la Sanem partiyi el ele terk ettiğinde Fabbri kendisine hakaret edildiğini düşünür. Bunun üzerine Fikr’i Harika ajansla çalışmaya devam etmeyeceğini açıklar. Ancak Ceycey son anda dahiyane bir fikirle ortaya çıkar.

Ajans çalışanları ve eşleri o hafta sonu markanın çalıştığı diğer ajanslarla birlikte motivasyon kampına davet edilir. Sanem ise bu kampa nişanlısı ile katılmak zorunda kalır.

Mahallede ise Nihat, bakkalı kaybetmenin huzursuzluğu içindedir, Mevkibe ise bu duruma çare olmaya kararlıdır.

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