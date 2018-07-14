Erkenci Kuş yeni bölüm 2. fragmanın Sanem'in şaşırtan görüntüsü

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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14.07.2018 - 13:09, Son Güncelleme:

Erkenci Kuş yeni bölüm 2. fragmanın Sanem'in şaşırtan görüntüsü

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Erkenci Kuş yeni bölüm 2. fragmanın Sanem'in şaşırtan görüntüsü

Erkenci Kuş yeni bölüm 2. fragmanı izleyicilerle buluştu. Can Yaman ve Demet Özdemir’in başrollerini paylaştığı Erkenci Kuş’un 17 Temmuz tarihli 4. bölümünde eğlenceli bir o kadar da romantik sahneler var. Sanem, bu kez modellik teklifi alıyor, fotoğraf çekimini Can’ın yapması komik görüntülere neden oluyor. İşte, Erkenci Kuş dizisinin yeni bölümünden görüntüler!

Ekran macerasında üç haftayı geride bırakan Erkenci Kuş'un yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Eğlenceli görüntülerin olduğu her iki fragmanda da yeni gelişmelere dair ipuçları yer alıyor. Kendisine yepyeni bir maceranın içerisinde bulan Sanem, Can'dan uzaklaşmaya çalıştıkça onunla daha yakın olabileceği durumlar yaşanıyor. Sanem'in modellik yapmaya başlaması Can'ı bir kez daha çileden çıkartıyor. Peki, yeni bölümde başka neler yaşanacak? İşte, Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanları!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sanem, Can'ı kıskandığını itiraf edemez. Henüz kendine itiraf edememiş, Can'a nasıl etsin! İçine düştüğü durumdan kurtulmak için Can'ı tersler. Can çok içerler. Karar verirler. Sanem, Can’ın özel hayatına karışmayacak. Can da Sanem’in! İşlerinin gerektirdiği dışında başka hiçbir sözcük geçmeyecek aralarında. Mümkün mü?

Nihat, bakkalı Çakal İhsan’a devrederek aldığı paralarla, Toptancı Halil’e borcunu kapatmak ister. Sanem’in o borcu ödediğini öğrendiğinde şok geçirir.

Önemli bir müşteri o hafta ajansı denetlemeye gelecektir. Aylin de Emre’nin yardımıyla denetimi baltalamanın ve markayı kapmanın derdine düşer.

 

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