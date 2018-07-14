Erkenci Kuş yeni bölüm 2. fragmanın Sanem'in şaşırtan görüntüsü
Erkenci Kuş yeni bölüm 2. fragmanı izleyicilerle buluştu. Can Yaman ve Demet Özdemir’in başrollerini paylaştığı Erkenci Kuş’un 17 Temmuz tarihli 4. bölümünde eğlenceli bir o kadar da romantik sahneler var. Sanem, bu kez modellik teklifi alıyor, fotoğraf çekimini Can’ın yapması komik görüntülere neden oluyor. İşte, Erkenci Kuş dizisinin yeni bölümünden görüntüler!
Ekran macerasında üç haftayı geride bırakan Erkenci Kuş'un yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Eğlenceli görüntülerin olduğu her iki fragmanda da yeni gelişmelere dair ipuçları yer alıyor. Kendisine yepyeni bir maceranın içerisinde bulan Sanem, Can'dan uzaklaşmaya çalıştıkça onunla daha yakın olabileceği durumlar yaşanıyor. Sanem'in modellik yapmaya başlaması Can'ı bir kez daha çileden çıkartıyor. Peki, yeni bölümde başka neler yaşanacak? İşte, Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanları!
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Sanem, Can'ı kıskandığını itiraf edemez. Henüz kendine itiraf edememiş, Can'a nasıl etsin! İçine düştüğü durumdan kurtulmak için Can'ı tersler. Can çok içerler. Karar verirler. Sanem, Can’ın özel hayatına karışmayacak. Can da Sanem’in! İşlerinin gerektirdiği dışında başka hiçbir sözcük geçmeyecek aralarında. Mümkün mü?
Nihat, bakkalı Çakal İhsan’a devrederek aldığı paralarla, Toptancı Halil’e borcunu kapatmak ister. Sanem’in o borcu ödediğini öğrendiğinde şok geçirir.
Önemli bir müşteri o hafta ajansı denetlemeye gelecektir. Aylin de Emre’nin yardımıyla denetimi baltalamanın ve markayı kapmanın derdine düşer.
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