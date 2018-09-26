Erkenci Kuş yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı... İtiraf mı geliyor?
Erkenci Kuş dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ekran macerasına artık cumartesi günleri devam eden Erkenci Kuş’un 13. bölüm 2. fragmanına Sanem’in duygu yüklü sözleri damga vurdu. Peki, yeni bölümde neler olacak, Sanem sonunda gerçekleri anlatacak mı? İşte, Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanları ve son gelişmeleri hatırlamak isteyenler için kısa bir özet
Romantik komedi türündeki Star Tv dizisi Erkenci Kuş ‘un 13. bölümüne dair yeni görüntüler geldi. Can ve Sanem’in ayaklarının yerden kesildiği Erkenci Kuş son bölümünde Emre’nin sözleri ardından dengeler yeniden değişti. Gerçeklerle yeniden yüzleşen Sanem, Can’dan uzak durmaya karar verdi. Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanı ise bu kararın ardından Sanem’in epey zorlanacağını gözler önüne serdi. Söylediği yalanlar yüzünden geri adım atmak zorunda kalan Sanem’in kararını sürdürüp sürdüremeyeceği 29 Eylül tarihli Erkenci Kuş 13. bölümünde belli olacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Albatros’un Can olduğunu anlayan Sanem artık gerçek hayatın da masal gibi yaşanabileceğine inanıyor. Aşkla havalara uçuyor.
Can, Polen’in doğum günü partisinden hızla çıkıp Sanem’in yanına gidiyor.
Ceycey, operadan çıkışta Ayhan’la buluşacak. Acaba yaşam koçuyla ilişkilerinde bir sonraki adım ne olacak?
Osman’nın yıldızı gittikçe yükseliyor; operadaki organik içecek markasının fotoğraf çekimlerinin baş kahramanı tabii ki Osman... Sette Deren ve Aylin’in savaşı sürüyor, Zebercet’se kıskançlığından yine yerinde duramıyor.
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