Erkenci Kuş dizisindeki Zebercet kimdir? Zebercet ne demek?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriErkenci Kuş dizisindeki Zebercet kimdir? Zebercet ne demek?
GeriTelevizyon Erkenci Kuş dizisindeki Zebercet kimdir? Zebercet ne demek?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Televizyon
26.06.2018 - 10:57, Son Güncelleme:

Erkenci Kuş dizisindeki Zebercet kimdir? Zebercet ne demek?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Erkenci Kuş dizisindeki Zebercet kimdir? Zebercet ne demek?

Erkenci Kuş dizisinde dikkat çeken karakterlerden biri de Zebercet oldu. Yeni dizide Zebercet karakterini daha önce No: 309 dizisinin kadrosunda yer alan Cihan Ercan canlandırıyor. Peki, Erkenci Kuş dizisindeki Zebercet kimdir? Zebercet ne demek?

Yaz sezonunda ekranlara merhaba diyecek olan Erkenci Kuş dizisinin kadrosu ve karakterleri merak konusu oldu. Özellikle Zebercet karakteri gerek ismi gerekse rolüyle dikkat çekti. Karaktere hayat veren Cihan Ercan ve Zebercet karakteri hakkında merak edilenleri derledik.

CİHAN ERCAN KİMDİR?

Oyuncu, metin yazarı, seslendirme sanatçısı Cihan Ercan, 25 Mayıs 1984'te Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezun oldu. Bir süre lisanlı olarak hentbol ve eskrim oynadı. Daha sonra oyunculuğa merak salınca sporu bıraktı..

İlk olarak Suç Dosyası, Komşu Köyün Delisi ve Bir Ömür Yetmez gibi filmlerde oynadığı yan rollerle oyunculuğa başladı. TRT’de ekrana gelen komedi Leyla ile Mecnun’da gösterdiği başarıyla tanındı. Başarısını Ben de Özledim, Bana Masal Anlatma, Kara Bela, Kaçma Birader gibi yapımlarda dev ettirdi. Halen No: 309 adlı dizide "Erol " karakterini canlandırmaktadır. Orta düzeyde İngilizce bilmektedir.

MUZAFFER KAYA - ZEBERCET KARAKTERİ

Kendini bildi bileli Sanem’e aşık. Duygusal ama duygularını tuhaf yöntemlerle ifade eden biri Zebercet. Dededen, babadan kalma mal mülkün kirasıyla geçiniyorlar. Annesi Aysun’a çok düşkün.

ZEBERCET NE DEMEK?

Yusuf Atılgan’ın Ana Yurt Oteli isimli kitabında da geçen Zebercet, sarı renkte ve cam parlaklığında, doğal demir ve magnezyum silikat, krizolit. Zümrütten daha açık yeşil olan, zümrüt kadar değerli olmayan bir süs taşıdır. Zebercet'in taşın özelliği farklı renklerde olması ve ısıya dayanıklı olmasıdır. Zebercet taşı ülkemizde tesbih, yüzük, kolye gibi süs eşyalarının yapımında kullanılıyor. Ayrıca porselen yapımında da zebercet kullanılma ihtimali yüksektir. Etrafta açık yeşil renginin görülme ihtimali yüksektir. Süs eşyasında kullanılma nedeni ise insana pozitif etkilerinin olmasıdır. Dokunulduğunda rahatlama hissi vermesi kuvvetle muhtemeldir. Özellikle açık yeşil renkli olanının zümrüt taşı olmaktan son anda vazgeçmiş gibi bir görünüm vermesi nedeniyle görüldüğü yerde zümrüt ile karıştırılması muhtemeldir. 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
SPONSORLU

Her 10 kişiden 9’u bu sorunu yaşıyor: Ter kokusuna karşı çözüm ne olmalı?

54 yaşında anne oldu

Turistler Hitit hapishanesinde konaklayacak

3 adımda vajinal hijyen nasıl sağlanır?