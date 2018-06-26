Erkenci Kuş dizisindeki Zebercet kimdir? Zebercet ne demek?
Erkenci Kuş dizisinde dikkat çeken karakterlerden biri de Zebercet oldu. Yeni dizide Zebercet karakterini daha önce No: 309 dizisinin kadrosunda yer alan Cihan Ercan canlandırıyor. Peki, Erkenci Kuş dizisindeki Zebercet kimdir? Zebercet ne demek?
Yaz sezonunda ekranlara merhaba diyecek olan Erkenci Kuş dizisinin kadrosu ve karakterleri merak konusu oldu. Özellikle Zebercet karakteri gerek ismi gerekse rolüyle dikkat çekti. Karaktere hayat veren Cihan Ercan ve Zebercet karakteri hakkında merak edilenleri derledik.
CİHAN ERCAN KİMDİR?
Oyuncu, metin yazarı, seslendirme sanatçısı Cihan Ercan, 25 Mayıs 1984'te Ankara'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezun oldu. Bir süre lisanlı olarak hentbol ve eskrim oynadı. Daha sonra oyunculuğa merak salınca sporu bıraktı..
İlk olarak Suç Dosyası, Komşu Köyün Delisi ve Bir Ömür Yetmez gibi filmlerde oynadığı yan rollerle oyunculuğa başladı. TRT’de ekrana gelen komedi Leyla ile Mecnun’da gösterdiği başarıyla tanındı. Başarısını Ben de Özledim, Bana Masal Anlatma, Kara Bela, Kaçma Birader gibi yapımlarda dev ettirdi. Halen No: 309 adlı dizide "Erol " karakterini canlandırmaktadır. Orta düzeyde İngilizce bilmektedir.
MUZAFFER KAYA - ZEBERCET KARAKTERİ
Kendini bildi bileli Sanem’e aşık. Duygusal ama duygularını tuhaf yöntemlerle ifade eden biri Zebercet. Dededen, babadan kalma mal mülkün kirasıyla geçiniyorlar. Annesi Aysun’a çok düşkün.
ZEBERCET NE DEMEK?
Yusuf Atılgan’ın Ana Yurt Oteli isimli kitabında da geçen Zebercet, sarı renkte ve cam parlaklığında, doğal demir ve magnezyum silikat, krizolit. Zümrütten daha açık yeşil olan, zümrüt kadar değerli olmayan bir süs taşıdır. Zebercet'in taşın özelliği farklı renklerde olması ve ısıya dayanıklı olmasıdır. Zebercet taşı ülkemizde tesbih, yüzük, kolye gibi süs eşyalarının yapımında kullanılıyor. Ayrıca porselen yapımında da zebercet kullanılma ihtimali yüksektir. Etrafta açık yeşil renginin görülme ihtimali yüksektir. Süs eşyasında kullanılma nedeni ise insana pozitif etkilerinin olmasıdır. Dokunulduğunda rahatlama hissi vermesi kuvvetle muhtemeldir. Özellikle açık yeşil renkli olanının zümrüt taşı olmaktan son anda vazgeçmiş gibi bir görünüm vermesi nedeniyle görüldüğü yerde zümrüt ile karıştırılması muhtemeldir.
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