Erkenci Kuş 5. bölüm fragmanında şoke eden anlar!
Erkenci Kuş dizisi yayınlanan 5. bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Can’la Sanem partiyi el ele terk ettiğinde Fabbri kendisine hakaret edildiğini düşünür. İşte, Erkenci Kuş dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Erkenci Kuş dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Fikr’i Harika ajansla çalışmaya devam etmeyeceğini açıklar. Ancak Ceycey son anda dahiyane bir fikirle ortaya çıkar. İşte, Erkenci Kuş dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Can’la Sanem partiyi el ele terk ettiğinde Fabbri kendisine hakaret edildiğini düşünür. Bunun üzerine Fikr’i Harika ajansla çalışmaya devam etmeyeceğini açıklar. Ancak Ceycey son anda dahiyane bir fikirle ortaya çıkar.
Ajans çalışanları ve eşleri o hafta sonu markanın çalıştığı diğer ajanslarla birlikte motivasyon kampına davet edilir. Sanem ise bu kampa nişanlısı ile katılmak zorunda kalır.
Mahallede ise Nihat, bakkalı kaybetmenin huzursuzluğu içindedir, Mevkibe ise bu duruma çare olmaya kararlıdır.
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