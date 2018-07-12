Erkenci Kuş 4. yeni bölüm fragmanında Sanem modellik yapıyor
Erkenci Kuş dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yaklaşık bir dakika süren Erkenci Kuş 4. bölüm fragmanı Sanem ve Can ikilisini yeni bir maceranın beklediğini gösteriyor. Modellik teklifi alan Sanem’in fotoğraflarını Can çekmeye kalkınca olanlar oluyor. İşte, Erkenci Kuş 4. bölüm fragmanı ve son bölümün kısa bir özeti!
Erkenci Kuş dizisinin son bölümünde yaşananlar hafızalardaki yerini korurken yeni fragman izleyicilerle buluştu. 10 Temmuz tarihli Erkenci Kuş 3. bölüm finalinde Can’dan beklenmedik bir hamle gelmişti. Sanem’in kendisini kıskandığını fark eden Can’ın 'artık kaçmak yok' sözleri büyük bir heyecan yaratmıştı. Erkenci Kuş 4. bölümünde ise Can ve Sanem yine ortak bir çalışma yapmak zorunda kalıyor. Modellik teklifi alan Sanem, çevresindeki büyüleyince kıskanan taraf bu kez Can oluyor. İşte, tüm bu gelişmeleri gözler önüne seren Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanı!
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Canların evindeki partide havuza düşen Sanem, kıyafetlerini kurutucudan alıp giyene kadar akla karayı seçer. Ünlü manken Arzu Taş, büyük bir markanın yüzü olmuştur. Onunla çalışan ajans, kallavi bir müşteriye de kavuşacaktır. Arzu, Fikr-i Harika ile çalışmayı tercih eder ama Aylin’in tehditini elbette hesaba katmamıştır. Sanem, kendini hiç beklemediği bir görevin içinde bulur. Can'la yalnız kalan Sanem, kendini bile şaşırtacak şeyler yaşayacaktır.
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