Erkenci Kuş 3. bölüm fragmanında yeni isim dikkat çekti... Son bölümde neler oldu?
Erkenci Kuş dizisinin yeni bölüm fragmanı son bölümün hemen ardından izleyicilerle buluştu. Ekran macerasında 2 haftayı geride bırakan Erkenci Kuş’un son bölümünde Can, Sanem’in sakallı erkek listesini öğrendi. Finalde Can, Sanem’in Emre’nin odasında yarı çıplak bir şekilde yakaladı. Yeni bölüm fragmanında Ayşe Akın sürprizi yaşandı. İşte, Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanı ve Ayşe Akın'ın rolüne dair ilk görüntüler!
Yaz sezonunun ilk dizilerinden Erkenci Kuş, dün akşam 2. bölümüyle ekranlardaydı. Can Yaman ve Demet Özdemir’in başrollerini paylaştığı Erkenci Kuş’un son bölümünde eğlenceli sahneler yaşandı. Emre’nin oyunları nedeniyle Can’ın kötü biri olduğunu düşünen Sanem’in şaşkın halleri ekran karşısındakileri güldürdü. İkilinin sık sık yakınlaştığı anlar ise nefeslerin tutulmasına sebep oldu. Asıl şaşırtan gelişme ise finalde yaşandı. Şirket partisinde havuza düşen Sanem, kurulanmak için Emre’nin odasına girince olanlar oldu. Peki, Emre’nin odasında Can’a yakalanan Sanem, nasıl bir açıklama yapacak? Yeni bölümde neler olacak? İşte, tüm bu soru işaretlerine yanıt olabilecek Erkenci Kuş yeni bölüm fragmanı!
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Erkenci Kuş’un son bölümünde Sanem'in başı büyük bir belaya giriyor. Can’ın evine izinsiz giren Sanem, fotoğrafik hafızasını kullanarak o an için kurtulmayı başarır, ancak başını hiç düşünmediği bir başka belaya sokmuştur, üstelik bu defa kurtulması o kadar kolay olmayacaktır. Üstelik mahalleye döndüğünde Aysun ve Mevkıbe’yi birbirine girmiş bulur ve elbette buna da farkında olmadan kendisi neden olmuştur. Can, büyük bir havayolu şirketinden iş bağlamak üzeredir, Aylin ise bunu bozmak için elinden geleni yapacaktır. Sanem istemeden bu olayın merkezinde bulur kendini.
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