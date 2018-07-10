Erkenci Kuş dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Erkenci Kuş dizisinin şaşırtıcı son bölüm finali ardından gözler yeni fragmana çevrildi. Romantik komedi türündeki Erkenci Kuş'un son bölümüne Can ve Sanem'in yakınlaşma sahnesi damga vurdu. Sanem'in kendisini kıskandığını fark eden Can'ın 'artık kaçmak yok' sözleri heyecan yarattı. Peki, Erkenci Kuş dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Erkenci Kuş dizisi dün akşam 3. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin yayınlanan son bölümünde Sanem kendini hiç beklemediği bir görevde buldu. Canların evindeki partide havuza düşen Sanem'in panik halleri komik görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Son bölümün bitmesinin hemen ardından yeni bölüm fragmanı için sorgulamalar başladı. Peki, Erkenci Kuş dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Erkenci Kuş dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizden izleyebilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sanem kendini hiç beklemediği bir görevde buluyor... Canların evindeki partide havuza düşen Sanem, kıyafetlerini kurutucudan alıp giyene kadar akla karayı seçer. Ünlü manken Arzu Taş, büyük bir markanın yüzü olmuştur. Onunla çalışan ajans, kallavi bir müşteriye de kavuşacaktır. Arzu, Fikr-i Harika ile çalışmayı tercih eder ama Aylin’in tehdidini elbette hesaba katmamıştır. Sanem, kendini hiç beklemediği bir görevin içinde bulur. Can'la yalnız kalan Sanem, kendini bile şaşırtacak şeyler yaşayacaktır.
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