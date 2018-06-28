Erkenci Kuş 2.yeni bölüm fragmanı yayınlandı… Kim Albatros?
Erkenci Kuş dizisinin yeni bölüm fragmanı kısa sürede yayınlandı. Ekran macerasına 26 Haziran Salı akşamı başlayan Erkenci Kuş’un 2. bölüm fragmanına ‘Kim bu albatros öğrenmek ister misin?’ sözleri damga vurdu. Yeni bölümde Can ve Sanem yakınlaşmaya başlıyor. İşte, Erkenci Kuş 2.yeni bölüm fragmanı!
Yaz sezonu dizisi Erkenci Kuş’un yeni bölümünden ilk görüntüler paylaşıldı. Başrollerini Can Yaman ve Demet Özdemir’in başrollerini paylaştığı Erkenci Kuş 2. bölümünde belgeleri almak için Can’ın evine giren Sanem yakalanıyor. Kısa zaman geçmeden belgelerin içinde bambaşka bir bilginin yer aldığı ortaya çıkıyor. Sakallı listesini öğrenen Can’ın ağzından manidar cümleler geliyor. Can, öptüğü kişinin Sanem olduğunu anlayacak mı? Sanem, elindeki listeyi nasıl açıklayacak? Erkenci Kuş dizisi heyecan dolu 2. bölümüyle 3 Temmuz Salı günü kaldığı yerden devam edecek.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sanem sabahları birkaç saat babasının bakkalında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve hayatından son derece mutludur. Ta ki anne babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar! Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz, üstelik bilmeden Can'a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur...
ALBATROS NEDİR?
Albatros, Diomedeidae familyasını oluşturan kuş türlerine verilen ad. Kanatları hariç albatrosların vücutları beyazdır. Pek az gri ve kahverengi olanları vardır. Hayatlarının çoğunu açık denizlerde saatlerce avlanmakla geçirirler.
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