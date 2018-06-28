Erkenci Kuş 2.yeni bölüm fragmanı yayınlandı… Kim Albatros?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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28.06.2018 - 09:28, Son Güncelleme:

Erkenci Kuş 2.yeni bölüm fragmanı yayınlandı… Kim Albatros?

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Erkenci Kuş 2.yeni bölüm fragmanı yayınlandı… Kim Albatros?

Erkenci Kuş dizisinin yeni bölüm fragmanı kısa sürede yayınlandı. Ekran macerasına 26 Haziran Salı akşamı başlayan Erkenci Kuş’un 2. bölüm fragmanına ‘Kim bu albatros öğrenmek ister misin?’ sözleri damga vurdu. Yeni bölümde Can ve Sanem yakınlaşmaya başlıyor. İşte, Erkenci Kuş 2.yeni bölüm fragmanı!

Yaz sezonu dizisi Erkenci Kuş’un yeni bölümünden ilk görüntüler paylaşıldı. Başrollerini Can Yaman ve Demet Özdemir’in başrollerini paylaştığı Erkenci Kuş 2. bölümünde belgeleri almak için Can’ın evine giren Sanem yakalanıyor. Kısa zaman geçmeden belgelerin içinde bambaşka bir bilginin yer aldığı ortaya çıkıyor. Sakallı listesini öğrenen Can’ın ağzından manidar cümleler geliyor. Can, öptüğü kişinin Sanem olduğunu anlayacak mı? Sanem, elindeki listeyi nasıl açıklayacak? Erkenci Kuş dizisi heyecan dolu 2. bölümüyle 3 Temmuz Salı günü kaldığı yerden devam edecek.



SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sanem sabahları birkaç saat babasının bakkalında çalıştıktan sonra bütün gününü hayal kurarak ve kitabı üzerinde çalışarak geçirmektedir ve hayatından son derece mutludur. Ta ki anne babası kendisine doğru düzgün bir iş bulmazsa evlenmek zorunda olduğunu söyleyene kadar! Sanem bunun üzerine mecburen ablasının iş yerinde çalışmaya başlar. Hayallerini süsleyen büyük aşkının kendisini orada beklediğinden habersizdir henüz, üstelik bilmeden Can'a ve şirkete kurulan bir tuzağın parçası olur...

ALBATROS NEDİR?

Albatros, Diomedeidae familyasını oluşturan kuş türlerine verilen ad. Kanatları hariç albatrosların vücutları beyazdır. Pek az gri ve kahverengi olanları vardır. Hayatlarının çoğunu açık denizlerde saatlerce avlanmakla geçirirler.

 

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