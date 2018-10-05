Erkenci Kuş 14. bölüm fragmanında Can ve Sanem'in heyecanlı anları
Erkenci Kuş dizisi yayınlanan 14. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Can ve Sanem, birlikteliklerinin tadını çıkarabilecek mi? İşte, Erkenci Kuş dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Erkenci Kuş dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine ilginç anlar yaşatmaya devam edecek. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Mevkıbeler, bakkalın borcunun tamamının ödendiğini öğrendi, acaba Sanem bu durumu nasıl açıklayacak? İşte, Erkenci Kuş dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Mahallede reklam çekimi var, senaryoyu Sanem yazdı, yönetmen Can. Mevkıbe ve Nihat, set yemeklerini bu defa evlerinin bahçesinde servis etmeye hazırlanıyorlar. Ceycey ve Ayhan mahalleliyi mekan kullanımı için ikna etmekte pek zorlanmıyor taa ki Çakal İhsan ortaya çıkana kadar.
Mevkıbeler, bakkalın borcunun tamamının ödendiğini öğrendi, acaba Sanem bu durumu nasıl açıklayacak?
Can ve Sanem, birlikteliklerinin tadını çıkarmaya çalışırken yaklaşmakta olan Aylin tehlikesini fark edebilecekler mi? Can ve Sanem’in tutkusu dünyayı bile yakabilir, şimdi kavuşmuşken onları durdurabilmek mümkün mü?"
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