Erkenci Kuş 13. bölüm fragmanında savaşın galibi kim olacak?
Erkenci Kuş dizisi yayınlanan 13. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Can ve Sanem birbirlerinden ayrı kalmaya bile dayanamazken aralarındaki savaşın galibi kim olacak. İşte, Erkenci Kuş dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Erkenci Kuş dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Aylin’in ajansa pasladığı müşteri Ovido Otomotiv’le devir teslim zamanı geldi çattı. İşte, Erkenci Kuş dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Aylin’in ajansa pasladığı müşteri Ovido Otomotiv’le devir teslim zamanı geldi çattı. Yeni çekilecek otomobil reklamının senaryosunu halktan biri yazacak. Sosyal medya kampanyası tam gaz gidiyor ancak geri dönüşler çok da iç açıcı değil. En sonunda Konya’dan Erkenci Kuş rumuzlu kişinin senaryosu seçiliyor. Acaba bu Erkenci Kuş kim?
Mahallede Osman’ın oynadığı Orgatte içecek reklamı için özel gösterim düzenleniyor. Alkışlar, tebrikler… Muzaffer kıskançlığından delirmesin de ne yapsın? Yeni hedefi oyuncu olmak!
Can ve Sanem birbirlerinden ayrı kalmaya bile dayanamazken aralarındaki "savaşın" galibi kim olabilir?
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