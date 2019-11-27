Eren Vurdem’in canlandırdığı Konur Alp kimdir?
Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna 2. Bölümde Eren Vurdem dahil oldu. Eren Vurdem, tarihi dizide Osmanlı Devletinin kuruluşunda hizmeti geçen ilk Türk kumandanlarından Konur Alp karakterini canlandıracak. Peki, Eren Vurdem’in canlandırdığı Konur Alp kimdir?
Konur Alp, Osmanlı Devletinin kuruluşunda hizmeti geçen ilk Türk kumandanlarından biridi. Konur; halk dilinde esmer, açık kestane renginde olan demektir.
Osman Gazi, 1300 yılından îtibaren, Bizanslılara karşı mücadeleye girişince, yanında Akça Koca, Samsa Çavuş, Aykut Alp ve Abdurrahman Gazi gibi silah arkadaşları ile birlikte Konur Alp de bulunuyordu. Orhan Gazi daha babasının sağlığında askerî idareyi eline aldığından, Karadeniz’e doğru olan bölgenin zaptına Konur Alp’i gönderdi.
Konur Alp, Akyazı, Mudurnu ve sonradan kendi adı verilen Melen Çayı havzasını fethetti. Gazi Abdurrahman’la birlikte Aydos’u aldı. Bursa’nın fethinde (1326) büyük kahramanlıklar gösterdi ve aynı yıl içinde vefat etti. Konur Alp’in vefatından sonra, idaresindeki yerler birleştirilerek Şehzade Murad’ın emrine verildi.
Konur Alp'in mezarının nerede olduğu kesin olarak bilinmemekte, fakat Düzce taraflarında olduğu tahmin edilmektedir. Söğüt'te türbe bahçesindeki kabir, makamdır. Asıl kabri değildir Asıl kabri düzcenin Konuralp mahallesinde şehir merkezindedir.
İsmi Düzce'nin Konuralp mahallesinde isminde yaşamaktadır. Ayrıca, Adapazarı'nın Hendek ilçesinin de bir dönem Konuralp adıyla anıldığı, Melen Çayı vadisinin tamamının da Konuralp Eli (bazı kaynaklarda Konrapa) şeklinde adlandırıldığı bilinmektedir.
Bugün Kırıkkale Keskin'deki Konur Kasabası ve Konur Köyleri (Konur Hacıobası, Konur Danacıobası vb) Konuralp soyundan gelen aşiretler tarafından kurulmuştur.
EREN VURDEM KİMDİR?
Eren Vurdem 1988 yılında Konya'da dünyaya geldi. Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı Hesaplaşma dizisiyle yapan Eren Vurdem, İnadına Aşk dizisiyle tanındıktan sonra Son Mektup, Şubat ve Şefkat Tepe dizilerinde rol aldı.
En son, başrolünü Tolga Sarıtaş, Melissa Yıldırımer, İlayda Ildır, Nihat Altınkaya gibi isimlerin paylaştığı Söz dizisinde yer alan Eren Vurdem, askeri dizide Başçavuş Ateş Acar karakterini canlandırıyordu.
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