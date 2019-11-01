Erdal Bakkal nerede?
Televizyon tarihinin sevilen dizileri arasında adını yazdıran Leyla ile Mecnun dizisinin sevilen karakteri Erdal Bakkal'ın sahnelerinin çekildiği mekan internette sıklıkla aranan konular arasında yer alıyor. Dizinin bir çok sahnesinin kullanıldığı dükkanın nerede olduğunu merak edenler, internette Erdal Bakkal nerede? sorusunun cevabını arıyorlar.. İşte Erdal Bakkal sahnelerinin çekildiği o dükkanın bulunduğu semt
Dizinin en sevilen anti kahramanı Erdal Bakkal, Cengiz Bozkurt tarafından canlandırılıyordu. Erdal’ın girişimcilik planlarının mahali olan Erdal Bakkal, Kireçburnu 2. Alakır Sokak’ta bulunuyor. Bakkal şu an harabe halde dururken yine de anıları canlandıracak duvar yazılarına rastlanabiliyor.
Erdal Bakkal’ın evi de dizide olduğu gibi bakkalın üst katında yer alıyor. Yavuz’un kızlara şiir okuduğu meşhur bank Kireçburnu sahilinde görülebiliyor, kimi izleyiciler bankta şiir kitapları ile poz vererek bu özel anları ölümsüzleştiriyor. Leyla’nın babası Metin’in ülkesi olarak hayal edilen mekânda yüksek surlar Metonya’nın gizemli atmosferine renk katıyordu. Dizinin meşhur Metonya ülkesi ise Yedikule Zindanları’ndan başka bir yer değil, tüm Metonya sahneleri zindanlarda çekiliyordu.
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