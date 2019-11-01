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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
01.11.2019 - 14:47, Son Güncelleme:

Erdal Bakkal nerede?

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Erdal Bakkal nerede?

Televizyon tarihinin sevilen dizileri arasında adını yazdıran Leyla ile Mecnun dizisinin sevilen karakteri Erdal Bakkal'ın sahnelerinin çekildiği mekan internette sıklıkla aranan konular arasında yer alıyor. Dizinin bir çok sahnesinin kullanıldığı dükkanın nerede olduğunu merak edenler, internette Erdal Bakkal nerede? sorusunun cevabını arıyorlar.. İşte Erdal Bakkal sahnelerinin çekildiği o dükkanın bulunduğu semt

Dizinin en sevilen anti kahramanı Erdal Bakkal, Cengiz Bozkurt tarafından canlandırılıyordu. Erdal’ın girişimcilik planlarının mahali olan Erdal Bakkal, Kireçburnu 2. Alakır Sokak’ta bulunuyor. Bakkal şu an harabe halde dururken yine de anıları canlandıracak duvar yazılarına rastlanabiliyor.

Erdal Bakkal’ın evi de dizide olduğu gibi bakkalın üst katında yer alıyor. Yavuz’un kızlara şiir okuduğu meşhur bank Kireçburnu sahilinde görülebiliyor, kimi izleyiciler bankta şiir kitapları ile poz vererek bu özel anları ölümsüzleştiriyor. Leyla’nın babası Metin’in ülkesi olarak hayal edilen mekânda yüksek surlar Metonya’nın gizemli atmosferine renk katıyordu. Dizinin meşhur Metonya ülkesi ise Yedikule Zindanları’ndan başka bir yer değil, tüm Metonya sahneleri zindanlarda çekiliyordu.

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