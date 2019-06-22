Enis Arıkan’ın duygu dolu anları…
“Kimse babasının yokluğu görmesin, bütün babalar sağlıklı olsun inşallah”
Yapımcılığını Medyapım’ın, sunuculuğunu Enis Arıkan’ın, 100 kişilik dev jürisinin kaptanlığını ise Birce Akalay’ın yaptığı “Benimle Söyle” dün akşam yeni bölümü ile ekrana geldi.
Yarışmaya “Bana Bir Masal Anlat Baba” şarkısı ile katılan yarışmacı İrem Dönmez sunucu Enis Arıkan’ın duygu dolu anlar yaşattı. Babasını küçük yaşlarında kaybeden ünlü sunucu “gerçekten babası olmayanları inanılmaz etkileyen bir şarkı bu, doğruyu söylemek gerekirse
beni de mahvetti. Kimse hayatta babasının yokluğunu görmesin, bütün babalar sağlıklı olsun
inşallah” dedi.
Benimle Söyle yeni bölümleri ile her cuma- cumartesi saat 20.00’de Kanal D’de..
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