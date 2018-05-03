Enis Arıkan kimdir? Tony karakteriyle adından söz ettiriyor

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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03.05.2018 - 15:37, Son Güncelleme:

Enis Arıkan kimdir? Tony karakteriyle adından söz ettiriyor

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Enis Arıkan kimdir? Tony karakteriyle adından söz ettiriyor

Jet Sosyete dizisinde Tony karakterine hayat veren Enes Arıkan, dizideki performansıyla olduğu kadar Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Skeç tadında videolar paylaşan Enis Arıkan’ın paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor. Peki Enis Arıkan kimdir?

Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı, Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi, Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü mezun oldu. Birçok reklam projesinde yer alan Enis Arıkan, bir döneme damga vuran Aynalı Tahir dizisinde Erman karakterine hayat verdi. Garaj isimli tiyatro oyununda canlandırdığı Orkide rolüyle Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde "En İyi Erkek Oyunc"u ödülüne layık görüldü.

Sadece dizilerde değil, özel hayatında da eğlenceli bir kişilik olan Enis Arıkan, sınıf arkadaşı ve meslektaşı Ezgi Mola ile çektiği skeçlerin yanı sıra annesini de dahil ettiği videolarla takipçilerini inanılmaz eğlendiriyor. 2018 yapımı Jet Sosyete’nin kadrosunda yer alan başarılı oyuncu, moda sektörüne, alışverişe, iyi hayata, lükse, ünlülerle vakit geçirmeye bayılan; tatlı dilli, esprili ama bir o kadar da entrikacı ve dedikodu seven Özpamuk Tekstil'in baş tasarımcısı Tony’i canlandırıyor.

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