Enis Arıkan kimdir? Tony karakteriyle adından söz ettiriyor
Jet Sosyete dizisinde Tony karakterine hayat veren Enes Arıkan, dizideki performansıyla olduğu kadar Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor. Skeç tadında videolar paylaşan Enis Arıkan’ın paylaşımlarına beğeni ve yorum yağıyor. Peki Enis Arıkan kimdir?
Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı, Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi, Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü mezun oldu. Birçok reklam projesinde yer alan Enis Arıkan, bir döneme damga vuran Aynalı Tahir dizisinde Erman karakterine hayat verdi. Garaj isimli tiyatro oyununda canlandırdığı Orkide rolüyle Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde "En İyi Erkek Oyunc"u ödülüne layık görüldü.
Sadece dizilerde değil, özel hayatında da eğlenceli bir kişilik olan Enis Arıkan, sınıf arkadaşı ve meslektaşı Ezgi Mola ile çektiği skeçlerin yanı sıra annesini de dahil ettiği videolarla takipçilerini inanılmaz eğlendiriyor. 2018 yapımı Jet Sosyete’nin kadrosunda yer alan başarılı oyuncu, moda sektörüne, alışverişe, iyi hayata, lükse, ünlülerle vakit geçirmeye bayılan; tatlı dilli, esprili ama bir o kadar da entrikacı ve dedikodu seven Özpamuk Tekstil'in baş tasarımcısı Tony’i canlandırıyor.
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