Engin Altan Düzyatan kimdir ve kaç yaşındadır?
Diriliş Ertuğrul dizisi ile büyük çıkış yakalayan ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın hayatı, son zamanlarda internet kullanıcıları tarafından sıklıkla merak ediliyor. Birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Engin Altan Düzyatan, özellikle Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra adını geniş kitlelere duyurmayı başardı. Peki, Engin Engin Altan Düzyatan kimdir ve kaç yaşındadır?
Başarılı ve yetenekli oyuncu Engin Altan Düzyatan İzmir Karşıyaka doğumludur. Düzyatan, 2012 yılında Los Angeles Movie Awards'da Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile en iyi erkek oyuncu ödülüne sahip oldu. Başarılı oyuncu, yer aldığı dizilerin yanı sıra kariyer hayatı boyunca da başarılı sinema filmlerine de adını yazdırdı. İşte, Engin Altan Düzyatan'ın hayatı ile ilgili merak edilenler...
ENGİN ALTAN DÜZYATAN'IN HAYATI
Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz, 1979 İzmir doğumlu, Türk oyuncu ve sunucudur. Büyük dedeleri Yugoslavya Türklerinden olan Engin Altan Düzyatan, 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi. 2001 yılında mezun olduktan sonra İstanbul'a oyunculuk için geldiği yıllarda Kenter ve DOT Tiyatrosu'nda görev almış, ayrıca Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda bir oyun yönetmiştir.
Düzyatan, Yeditepe İstanbul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam, Kapalıçarşı, Son, Yol Ayrımı, Cinayet gibi televizyon dizilerinin yanı sıra Cennet, Romantik Komedi 1 ve Romantik Komedi 2, Bir Avuç Deniz, New York'ta 5 Minare, Anadolu Kartalları, Bu İşte Bir Yalnızlık Var gibi birçok yapımda yer alan sanatçı Ayrıca 1 Milyon Canlı Para isimli yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır. 2012 yılında Los Angeles Movie Awards'da Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü kazanmıştır. Halen TRT 1'de yayınlanmakta olan Diriliş: Ertuğrul adlı dizide başrol oyuncusu olarak yer almaktadır.
2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile evlenmiş olup Emir Aras adında bir çocuk babasıdır.
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