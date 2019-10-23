Engin Altan Düzyatan kimdir? Engin Altan Düzyatan kaç yaşında ve nereli?
Rol aldığı dizi ve filmlerdeki rollerle adından söz ettiren ve uzun süre rol aldığı 'Diriliş Ertuğrul' dizisinden sonra popülaritesi artan Engin Altan Düzyatan, şimdilerde 'Kurşun' adlı dizide 'Orhan Atmaca' karakterine hayat veriyor. Peki, Engin Altan Düzyatan kimdir? Engin Altan Düzyatan kaç yaşında ve nereli?
'Diriliş Ertuğrul', 'Kapalıçarşı', 'Mühürlü Güller've 'Koçum Benim' dizilerinde canlandırdığı karakterlerle adından söz ettiren Engin Altan Düzyatan, yeni dizi projesinde 1970'li yıllarda İstanbul'da mücadele eden bir savcıyı canlandıracak. İşte, Engin Altan Düzyatan hakkında merak edilen tüm detaylar...
Engin Altan Düzyatan 26.07.1979 tarihinde İzmir’de doğmuştur. 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü bitiren Sanatçı 2001 yılında İstanbul’a gelerek oyunculuk hayatına başlamıştır. Sanatçı aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Teknikleri Master Programını bitirmiştir.
Sanatçı, Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile 2012 yılında “Los Angeles Movie Awards”da “En İyi Erkek Oyuncu” ödülüne layık görülmüştür. Kenter Tiyatrosu ile Anna Karenina ve DOT ile Kürklü Merkür oyunlarında yer alan Sanatçı Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda Dar Ayakkabı İle Yaşamak oyununun yönetmenliğini yapmıştır. Canlı Para ve 3’te 3 adlı Tarih Yarışması programının da sunuculuğunu yapmıştır.
Yakın gelecekte tüm dünyada yaşanacak olan su sorununa dikkat çekmek isteyen Sanatçı 2014 ve 2017 yıllarında Afrika’ya giderek vahşi doğa fotoğrafları çekmiş ve bu fotoğraflardan oluşan “Sen de Tanık Ol” isimli fotoğraf sergisini 2017 yılı Kasım ayında açmıştır. Sergiden elde ettiği tüm gelir ile de Afrika’da su kuyusu ve akıllı köy projelerini hayata geçirerek bir sosyal sorumluluk projesi başlatmıştır.
ROL ALDIĞI DİZİLER
Kurşun / Orhan Atmaca / 2019
Diriliş Ertuğrul / Ertuğrul Gazi / 2014-19
Çırağan Baskını / Poldi / 2014
Cinayet / Yılmaz Seyhan / 2014
Yol Ayrımı /Gazeteci Murat / 2012-13
Son / Halil / 2012
Kapalıçarşı / Fırat Işık / 2010
Bir Bulut Olsam / Serdar Batur / 2009
Cesaretin Var mı Aşka / Tamer / 2008
Sevgili Dünürüm / Murat / 2007
Kızlar Yurdu / Özgür / 2006
Sil Baştan / Cihan / 2004
Mühürlü Güller / Engin / 2003
Koçum Benim / Orçun / 2002-04
ROL ALDIĞI FİLMLER
Engin Altan Düzyatan'ın Oynadığı Filmler
Kalbin Zamanı / Demir / 2005
New York’ta Beş Minare /Timur / 2010
Cennet / Can / 2007
Romantik Komedi / Cem / 2010
Bir Avuç Deniz / Mert / 2010
Anadolu Kartalları / Kemal / 2011
Bu Son Olsun / Sinan / 2012
Romantik Komedi 2 / Cem / 2013
Bu İşte Bir Yalnızlık Var / Mehmet / 2013
Ve Panayır Köyden Gider / Ali / 2016
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