Engin Altan Düzyatan kimdir? Engin Altan Düzyatan kaç yaşında ve nereli?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriEngin Altan Düzyatan kimdir? Engin Altan Düzyatan kaç yaşında ve nereli?
GeriTelevizyon Engin Altan Düzyatan kimdir? Engin Altan Düzyatan kaç yaşında ve nereli?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
23.10.2019 - 16:26, Son Güncelleme:

Engin Altan Düzyatan kimdir? Engin Altan Düzyatan kaç yaşında ve nereli?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Engin Altan Düzyatan kimdir? Engin Altan Düzyatan kaç yaşında ve nereli?

Rol aldığı dizi ve filmlerdeki rollerle adından söz ettiren ve uzun süre rol aldığı 'Diriliş Ertuğrul' dizisinden sonra popülaritesi artan Engin Altan Düzyatan, şimdilerde 'Kurşun' adlı dizide 'Orhan Atmaca' karakterine hayat veriyor. Peki, Engin Altan Düzyatan kimdir? Engin Altan Düzyatan kaç yaşında ve nereli?

'Diriliş Ertuğrul', 'Kapalıçarşı', 'Mühürlü Güller've 'Koçum Benim' dizilerinde canlandırdığı karakterlerle adından söz ettiren Engin Altan Düzyatan, yeni dizi projesinde 1970'li yıllarda İstanbul'da mücadele eden bir savcıyı canlandıracak. İşte, Engin Altan Düzyatan hakkında merak edilen tüm detaylar...

Engin Altan Düzyatan 26.07.1979 tarihinde İzmir’de doğmuştur. 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nü bitiren Sanatçı 2001 yılında İstanbul’a gelerek oyunculuk hayatına başlamıştır. Sanatçı aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Teknikleri Master Programını bitirmiştir.

Sanatçı, Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile 2012 yılında “Los Angeles Movie Awards”da “En İyi Erkek Oyuncu” ödülüne layık görülmüştür. Kenter Tiyatrosu ile Anna Karenina ve DOT ile Kürklü Merkür oyunlarında yer alan Sanatçı Diyarbakır Devlet Tiyatrosu’nda Dar Ayakkabı İle Yaşamak oyununun yönetmenliğini yapmıştır. Canlı Para ve 3’te 3 adlı Tarih Yarışması programının da sunuculuğunu yapmıştır.

Yakın gelecekte tüm dünyada yaşanacak olan su sorununa dikkat çekmek isteyen Sanatçı 2014 ve 2017 yıllarında Afrika’ya giderek vahşi doğa fotoğrafları çekmiş ve bu fotoğraflardan oluşan “Sen de Tanık Ol” isimli fotoğraf sergisini 2017 yılı Kasım ayında açmıştır. Sergiden elde ettiği tüm gelir ile de Afrika’da su kuyusu ve akıllı köy projelerini hayata geçirerek bir sosyal sorumluluk projesi başlatmıştır.

ROL ALDIĞI DİZİLER

Kurşun / Orhan Atmaca / 2019
Diriliş Ertuğrul / Ertuğrul Gazi / 2014-19
Çırağan Baskını / Poldi / 2014
Cinayet / Yılmaz Seyhan / 2014
Yol Ayrımı /Gazeteci Murat / 2012-13
Son / Halil / 2012
Kapalıçarşı / Fırat Işık / 2010
Bir Bulut Olsam / Serdar Batur / 2009
Cesaretin Var mı Aşka / Tamer / 2008
Sevgili Dünürüm / Murat / 2007
Kızlar Yurdu / Özgür / 2006
Sil Baştan / Cihan / 2004
Mühürlü Güller / Engin / 2003
Koçum Benim / Orçun / 2002-04

ROL ALDIĞI FİLMLER

Engin Altan Düzyatan'ın Oynadığı Filmler
Kalbin Zamanı / Demir / 2005
New York’ta Beş Minare /Timur / 2010
Cennet / Can / 2007
Romantik Komedi / Cem / 2010
Bir Avuç Deniz / Mert / 2010
Anadolu Kartalları / Kemal / 2011
Bu Son Olsun / Sinan / 2012
Romantik Komedi 2 / Cem / 2013
Bu İşte Bir Yalnızlık Var / Mehmet / 2013
Ve Panayır Köyden Gider / Ali / 2016

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle