Engin Altan Düzyatan Diriliş dizisinde giydiği zırhlı kostümü o isme hediye etti
TRT 1 ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Gazi karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan, başarılı futbolcu Mesut Özil'e tarihi bir hediye verdi.
Kısa bir süre sonra final yapacak olan Diriliş Ertuğrul’un bir takipçisi olan Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde müstakbel eşi ile seti ziyaret etmiş ve Engin Altan Düzyatan ile fotoğraf çekilmişti. Özil'in yakın dostunun hediye ettiği kostümü, Londra'daki çok sayıda Osmanlı eserinin yer aldığı 35 milyon euroluk lüks malikanesinin baş köşesine koyacağı bildirildi.
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