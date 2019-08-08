Enes Batur kimdir ve kaç yaşındadır?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriEnes Batur kimdir ve kaç yaşındadır?
GeriTelevizyon Enes Batur kimdir ve kaç yaşındadır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
08.08.2019 - 19:33, Son Güncelleme:

Enes Batur kimdir ve kaç yaşındadır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Enes Batur kimdir ve kaç yaşındadır?

Sosyal medya fenomeni Enes Batur, hesaplarından yaptığı paylaşımlar ve gündeme gelen haberlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle gençler tarafından takip edilen ve zaman zaman takipçilerini şaşırtan Enes Batur'un hayatı internette en fazla araştırılan konulardan biri oldu. Peki, sosyal medya fenomeni Enes Batur kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında merak edilen bilgiler.

Son yılların popüler ismi Enes Batur, gündemde yer alan haberlerin ardından, sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Paylaşımları ve videoları ile gündeme gelen genç sosyal medya fenomeninin hayatı, son günlerde internette yeniden araştırılmaya başlandı. İşte, Enes Batur'un hayatı hakkında bazı bilgiler.

ENES BATUR'UN HAYATI

Türk vlogger ve oyuncu Enes Batur Sungurtekin, 9 Nisan 1998 tarihinde dünyaya geldi. Enes Batur, Youtube dünyasına adımı ilk olarak bilgisayar ve oyun konsolları incelemesiyle atmıştır. Hemşire ve özel hareke emeklisi bir babanın üç çocuğundan biriydi. Kendi yaşamını anlattığı ve başrolünü üstlendiği Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? 19 Ocak 2018'de vizyona girdi. Filmde genç fenomene Ceyda Düvenci, Bekir Aksoy ve o dönem sevgilisi olan Başak Karahan eşlik etti. Antalya Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde eğitimini sürdürüyor. Kısa bir zaman içerisinde giderek popüler bir isim olma fırsatına kavuşan Enes Batur; oyun, komedi ve eğlence videolarıyla kendini göstermeye ve geniş bir kesime ulaşmaya devam etmektedir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan boşandı!
İtalya'da aşk tatili
Umur Bugay'a veda
Jennifer Lopez artık Antalyalı!