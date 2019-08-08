Enes Batur kimdir ve kaç yaşındadır?
Sosyal medya fenomeni Enes Batur, hesaplarından yaptığı paylaşımlar ve gündeme gelen haberlerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Özellikle gençler tarafından takip edilen ve zaman zaman takipçilerini şaşırtan Enes Batur'un hayatı internette en fazla araştırılan konulardan biri oldu. Peki, sosyal medya fenomeni Enes Batur kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında merak edilen bilgiler.
Son yılların popüler ismi Enes Batur, gündemde yer alan haberlerin ardından, sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Paylaşımları ve videoları ile gündeme gelen genç sosyal medya fenomeninin hayatı, son günlerde internette yeniden araştırılmaya başlandı. İşte, Enes Batur'un hayatı hakkında bazı bilgiler.
ENES BATUR'UN HAYATI
Türk vlogger ve oyuncu Enes Batur Sungurtekin, 9 Nisan 1998 tarihinde dünyaya geldi. Enes Batur, Youtube dünyasına adımı ilk olarak bilgisayar ve oyun konsolları incelemesiyle atmıştır. Hemşire ve özel hareke emeklisi bir babanın üç çocuğundan biriydi. Kendi yaşamını anlattığı ve başrolünü üstlendiği Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? 19 Ocak 2018'de vizyona girdi. Filmde genç fenomene Ceyda Düvenci, Bekir Aksoy ve o dönem sevgilisi olan Başak Karahan eşlik etti. Antalya Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde eğitimini sürdürüyor. Kısa bir zaman içerisinde giderek popüler bir isim olma fırsatına kavuşan Enes Batur; oyun, komedi ve eğlence videolarıyla kendini göstermeye ve geniş bir kesime ulaşmaya devam etmektedir.
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