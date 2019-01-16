Enes Batur kimdir? İşte hayatı hakkında bilinmeyenler
Enes Batur kimdir sorusunun yanıtı birçok izleyici tarafından sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. İnternet fenomeni olan Enes Batur, çektiği videolar ve vloglarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Peki, Enes Batur kimdir? İşte hayatı hakkında bilinmeyenler.
Enes Batur Sungurtekin, 9 Nisan 1998 doğumlu, Türk vlogger ve oyuncudur. YouTube'da paylaştığı videolar ile tanındı. 2017'de düzenlenen 44. Altın Kelebek Ödülleri'nde ilk kez dağıtılan En İyi YouTuber/Instagrammer Ödülü kendisine verildi; ancak daha sonra geri alındı. 2018'de düzenlenen 5. Altın Palmiye Ödülleri'nde Yılın Sosyal Medya Fenomeni Ödülü'nü kazandı. Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018'de vizyona girdi.
Bilgisayar ve konsol oyunları hakkındaki incelemeleriyle tanınan Enes Batur'un Youtube kanalında şuan 9 milyon takipçisi bulunuyor.
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