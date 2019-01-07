‘Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?’ filminin oyuncuları kimler?
Yönetmenliğini Kamil Çetin’in üstlendiği ‘Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?’ beyazperde ardından televizyon izleyicileriyle buluşuyor. Vlogger Enes Batur'un hayatını konu alan, ‘Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?’ 19 Ocak 2018'de vizyona girmişti. Peki, ‘Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?’ filminin oyuncuları kimler?
‘Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?’ filminin başrollerini Enes Batur, Ceyda Düvenci, Bekir Aksoy ve Başak Karahan paylaşıyor. ‘Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?’ filminin hikayesi şöyle gelişiyor; babası polis, annesi hemşire olan Enes Batur, anne ve babasından fazla ilgi görmeden büyümüştür. 6 yaşında kendisine alınan bilgisayar hayatını değiştirir, bütün hayatını buraya adayan Enes Batur, internet ortamında şöhret kazanır. Ancak babası ve etrafındaki birçok kişi, öncelikle yaklaşan üniversite sınavlarını düşünmesini istemektedir. Enes Batur'un önünde vermesi gereken zor bir karar bulunmaktadır.
OYUNCU KADROSUNA DAİR DETAYLI BİLGİ
ENES BATUR KİMDİR?
Polis bir baba ve hemşire bir annenin çocuğu olan Enes Batur, 9 Nisan 1998 tarihinde doğdu. Youtube hesabında paylaştığı eğlenceli ve komik videolarla popülerleşen Enes Batur, Enes Batur, bilgisayar mühendisliği bölümünde eğitimini sürdürüyor.
BAŞAK KARAHAN KİMDİR?
Başak Karahan da Enes Batur gibi Youtuber'dır, kendi Youtube kanalında makyaj, güzellik ve eğlence videoları çekmektedir. Bununla birlikte Başak Karahan, sinema ve televizyon bölümünde eğitimine devam etmektedir.
CEYDA DÜVENCİ KİMDİR?
Ceyda Düvenci, 16 Nisan 1977 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Selanik göçmeni bir baba ve Kırklarelili bir annenin kızı olan Ceyda Düvenci, annesinin yönlendirmesiyle İstanbula gidip Kadıköy Maarif Koleji ve Anadolu Lisesinden mezun olur. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesine girer. 1995 yılında Kandemir Kondukun Palavra Aşklar adlı TV dizisiyle oyunculuğa başladı. 1997 yılında Star Tvnin düzenlediği güzellik yarışmasında Türkiye 3. güzeli seçildi.
Üçüncü olduğu açıklandığında inanılması güç duygular yaşayan Ceyda Düvenci için o anlar şöhret kapılarının aralandığı andır. İlk iş olarak Şebnem Dönmez'in sunduğu 'Sabah Şekerliği'nin sunuculuğunu devralır. Artık sokakta tanınan, teyzelerin bağrına bastığı 'bizim kız Ceyda'dır.
2000 yılında, oyuncu Kaan Girgin ile evlenir ve bir süre oyunculuğa ara verdi, bu elilik 2002'de noktalandı. "Zalim" dizisinde Mahsun Kırmızıgül'le başrolü paylaşır. Ardından Hale Soygazi ve Özlem Tekin'le birlikte oynadığı Sil Baştan ile iyi kadrolu, eli yüzü düzgün ama kısa ömürlü "Kasırga İnsanları" ve "Maki" gelir. Kanal D'de yayınlanmış olan Binbir Gece dizisinde "Bennu" karakterini canlandırmıştır.
Ceyda Düvenci, oynadığı tiyatro oyunlarında da çok başarılı olmuş, 3. Türden Yakın İlişkiler adlı oyundaki rolü ile Selim Naşit Ödüllerine komedi dalında en iyi kadın adayı gösterildi. 2008 yılında da Sinan Tuzcu'nun yazdığı "Sürmanşet" isimli oyunda sahne aldı.
Güzel oyuncu Ceyda Düvenci, 17 Ağustos 2008 yılında iş adamı Engin Akgün ile dünya evine girdi. Bu evlikten Melisa Nur adında bir kız çocuğu bulunmaktadır.Fakat yeniden evliliği iyi yürümeyen Ceyda Düvenci gazeteci eşi Engin Akgün'den 4 Şubat 2013 tarihinde boşandı.
Ceyda Düvenci yönetmenliğini Uğur Yücelin yaptığı TMC yapımı Ejder Kapanı adlı filmde pavyon şarkıcısını oynamıştır. Film 22 Ocak 2010 da vizyona girdi.
Ceyda Düvenci son olarak 2011'de başlayan yapımcısı Fatih Aksoy olan,önce Kanal D (2011-2012),ardından FOX Tv (2013-2014) kanalına transfer olan Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide 4 çocuk annesi Elif adlı karakteri canlandırmıştır. Dizi 19 Haziran 2014'te final yapmıştır. 2015 yılında Tv8 kanalında yayınlanmaya başlayan Maral adlı dizide rol almıştır. Daha sonra Tv8'de yayınlanan Buyur Bi'De Burdan Bak adlı komedi programında sunuculuk yapmaktadır. Ayrıca Uncharted oyunundaki Elena karakterini seslendirmiştir
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