En büyük aşkım annem
Nehir Erdoğan’ın başrolde yer aldığı, yönetmenliğini Cem Akyoldaş’ın üstlendiği “Benim Adım Melek” adlı dizi bu akşam ilk bölümüyle TRT 1’de ekrana gelecek. Dizide büyük zorluklarla mücadele eden Melek adlı bir anneyi canlandıran Erdoğan, rolünü ve kendi annesiyle ilişkisini anlattı.
◊ Dizide nasıl bir karakteri canlandırıyorsunuz?
- Gaziantep’te doğmuş, yörenin gelenek göreneklerine göre büyütülen tanınmış bir ailenin tek kızı Melek karakterine hayat veriyorum. Melek, ailesinin uygun gördüğü Halil’le evlenmeyip, sevdiği adamla Almanya’ya kaçıyor. Üç çocuk sahibi olduktan sonra yıkılan yuvasının ardından baba ocağına dönüyor. Çocukları için verdiği mücadele ve ayakta kalma çabası çok etkileyici.
◊ Dizide çocuklarınızı canlandıran genç oyuncular Rabia Soytürk, Ulvi Kahyaoğlu ve Poyraz Ar ile aranız nasıl?
- İkizlerle bambaşka şeyler paylaşırken, miniğimiz Poyraz’la çok keyifli oyunlar oynuyoruz. Hikaye gereği birlikte zorlukların üstesinden gelirken gerçek hayattaki yüklerimizi de üzerimizden almaya başladık. Mesela hastalandığım zaman bana sevdiğim yiyecekleri getiriyorlar.
◊ Büyük sınavlar verecek olan bir anne Melek... Annelik kavramını nasıl anlatırsınız?
- Anneliğin içgüdüsel bir şey olduğunu ve doğurmadan da anne olunabileceğini biliyorum, hissediyorum ve yaşıyorum. Önemli olanın çocuk sahibi olmanın yanı sıra doğan çocukların doğru ve sevgi ile yetiştirilmesi olduğunu düşünüyorum.
◊ Sizin annenizle aranız nasıl?
- Annem hayatımın en büyük aşkıdır. Yaşım ilerledikçe onun bizler için sergilediği özverilerin ne demek olduğunu daha çok anladım. Annemle arkadaş gibiyiz.
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