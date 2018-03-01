Emre Kaya kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Son dönemlerin çıkış yapan isimlerden olan Emre Kaya, zaman zaman medyada yer alan haberlerle gündem olmaya devam ediyor. Emre Kaya hakkında detayları öğrenmek isteyen vatandaşlar da internette Emre Kaya'nın kariyeri ve kim olduğuna dair araştırma yapıyor. Peki Emre Kaya kimdir? Emre Kaya kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Emre Kaya hakkında tüm merak edilenler...

EMRE KAYA KİMDİR?

1985 yılında İzmir'da dünyaya gelen Emre Kaya, ilk kez henüz üç yaşındayeken müzikle tanışmış ve 'Cura' çalmaya başlamıştır. Katıldığı birçok müzik yarışmasında başarı kazanan Emre Kaya, yaklaşık olarak 16 yıldır müzik sektöründe boy göstermektedir.

Küçük yaşlarından beri ilgi duyduğu müzik alanında kariyerine geliştiren Emre Kaya, çok sayıda sevilen besteye imza atmıştır. Emre Kaya ayrıca, başarılı bir müzisyen olarak bağlama, keman, gitar ve klarnet enstrümanlarını çalıyor. Murat Dalkılıç, Bengü, Zeynep Dizdar, Niran Ünsal gibi ünlü isimlerle müzikal çalışmalar yapan Emre Kaya, 2009 yılında “Sana Güvenmiyorum” adlı parçasıyla Radyo Üst Kurulunun vermiş olduğu “yılın en iyi bestecisi” ödülünü almaya hak kazanmıştır.

2013 yılında “Teşekkür Ederim” adlı yeni bir albüm daha çıkaran Emre Kaya, aynı yıl Altın Kelebek‘ten “Yılın En İyi Çıkış Yapan Sanatçısı” ödülünü de aldı. Emre Kaya, 2014 yılın son aylarında çıkardığı son albümü "Apayrı" ile radyolarda en çok çalan erkek sanatçı ödülünü alırken bu albümle birlikte yılın en iyi popçu ödüllerinin de sahibi oldu.

Müzikle ilgilenmesinin yanında yüzme, otomobil ve motor sporlarına da ilgi duyan Emre Kaya'nın bu alanlarda başarıları bulunuyor. 2011 yılında menajeri Gizem Demir ile evlenen ünlü popçu Emre Kaya, 2016 yılından eşinden boşandı.

ALBÜMLERİ

2001 – Aşifte

2007 – Beni Al

2008 – Böyle Gitmez

2012 – Toz (Single)

2013 – Teşekkür Ederim (Maxi Single)

2014 – Apayrı

2015 – Yapboz (Single)

2016 - Esaret (Single)

2016 - Dın Dın (Single)

ÖDÜLLERİ

2009 RTÜK Ödülleri Yılın En İyi Bestesi (Sana Güvenmiyorum)

2013 40.Altın Kelebek Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Solist

2014 İstanbul Fm 20.Altın Ödülleri En Çok Çalan/İstek Alan Şarkı (Apayrı)

2015 OKUSEV Ödülleri Yılın En İyi Pop Erkek Sanatçısı

2016 İstanbul Gelişim Üniversitesi Medya Ödülleri En İyi Besteci