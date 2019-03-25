Emre Durak kimdir? İşte Survivor Emre Durak hakkında merak edilenler
Türkiye-Yunanistan konseptiyle ekranlara gelen Survivor 2019'da yarışan isimlerden biri olan Emre Durak, Türk takımının iddialı yarışmacıları arasında yer alıyor. Survivor Emre'nin kim oludğunu merak eden vatandaşlar, internette yaptıkları sorgulamalarda 'Survivor Emre kimdir?' sorusuna yanıt arıyor. İşte, İşte Survivor Emre Durak hakkında merak edilenler...
Emre Durak, 1997 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Spor Bilimleri Fakültesi'nden Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm bölümü mezunu olan Emre Durak, ekstrem sporlarla ilgilenmektedir. Emre Durak, Anadolu Üniversitesi Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm’i mezunudur. Meslek olarak Dublörlük de yapan yarışmacı, doğa sporlarına olan merakı ile biliniyor. Doğa, orman ve dağ yürüyüş ve sporları ile ilgilenen yarışmacının Youtube kanalı da bulunuyor. Emre Durak, hırsı ve azmiyle adından sıkça söz ettirmektedir.
Survivor 2019 öncesinde açıklama yapan Emre Durak, şu ifadeleri kullanmıştı;
"Elendiğim günden beri, yılmadan, canımla, kanımla bir daha Survivor'a gideceğim günü bekledim. Ama unutmadım ki beklediğin gün gelecekse çektiğin acı kutsaldır. Türk'ün hızını, hırsını, gücünü göstermeye geliyorum. İhtiyacım olan sizin de bana inanmanız. Gayretle, çabayla her gün çalıştım. Türkiye-Yunanistan olacağını öğrendim. Türkiye'yi temsil etmek, bu şerefe nail olmak bana ayrı bir gayret verdi."
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