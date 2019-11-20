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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.11.2019 - 15:33, Son Güncelleme:

Emre Basalak'ın canlandırdığı Gündüz Alp kimdir?

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Emre Basalak'ın canlandırdığı Gündüz Alp kimdir?

Kuruluş Osman’da Emre Basalak'ın canlandırdığı Gündüz Alp karakteri şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Dizinin kadrosunu inceleyenler, hem Emre Basalak'ın hem de Gündüz Alp'ın hayatına dair bilgileri merak ediyor. Peki, Emre Basalak ve Gündüz Alp kimdir? İşte, oyuncu ve karaktere ilişkin bilgiler…

Gündüz Alp veya Gündüzalp, Osmanlı Beyliği'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin soyundan olup, çeşitli kaynaklara göre Ertuğrul Gazi'nin babası veya oğludur. Enverî'nin Düstûrnâme-i Enverî adlı eseri ve Karamanlı Mehmed Paşa'ya göre Ertuğrul Gazi'nin babası; Hasan bin Mahmûd el-Bayâtî'nin Câm-ı Cem-Âyîn adlı eseri, Âşıkpaşazâde'nin Âşıkpaşazâde Tarihi adlı eseri ve Neşrî'nin Kitab-ı Cihannüma adlı eserine göre ise Ertuğrul Gazi'nin oğlu ve Osman Gazi'nin kardeşidir.

EMRE BASALAK KİMDİR?

Emre Basalak, 28 Nisan 1979 yılında İstanbul'da doğdu. İlk öğrenimini İstanbul'da bitirip Mersin'e yerleşti.1998 yılında H.Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi. Mezun olana kadar H.Ü oda tiyatrosu ve devlet tiyatrolarında çalıştı. Mezun olduğu 2002 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. 2003' de Eskişehir Şehir Tiyatroları bünyesine katıldı. 2005 yılında yazdığı D-21 isimli oyunuyla Kültür Bakanlığınca ödüle layık görüldü.

TV ve SİNEMA DENEYİMLERİ

BİR PAZAR SONRASI ( sinema filmi)
Deniz YILDIZI ( 550 bölüm-Fox TV dizi )
Benimle oynar mısın ? ( 130 bölüm-TRT dizi ve çocuk programı )
Köprü ( star dizi )
Ekmek Teknesi ( atv dizi )
Usta ( sinema filmi )
Ters Köşe ( sinema filmi )
Pınar- ( reklam )
İdeal Kart ( reklam )

YÖNETTİĞİ OYUNLAR

MEDDAHIN HAYALİ – ESKİŞEHİR ŞEHİR TİYATROSU (EBBŞT) – (2018)
ARKADAŞ – (ANKARA DEVLET TİYATROSU)
LEONCE İLE LENA – (ESKİŞEHİR ŞEHİR TİYATROSU)
CUCO BİLMİYOR – (ESKİŞEHİR ŞEHİR TİYATROSU) – (2006)
CUCO BİLMİYOR – (VAN DEVLET TİYATROSU) – (2008)
DOSTUM ŞİFO – (ESKİŞEHİR ŞEHİR TİYATROSU) – (2011)
ANTIGONE – ESKİŞEHİR B.B. ŞEHİR TİYATROSU – (2017)
BİT YENİĞİ – KONYA DEVLET TİYATROSU – (2017)
SEN DE GİTME TRIANDAFILIS – ESKİŞEHİR B.B. ŞEHİR TİYATROSU – (2018)

OYNADIĞI OYUNLAR

SEVGİLİ BEYNİMİN İÇİNDEKİ – ANKARA FARABİ SAHNESİ – (2018)
AĞIR ROMAN – ESKİŞEHİR ŞEHİR TİYATROSU – (2016-…)
KURTULUŞTAN KURULUŞA – ESKİŞEHİR ŞEHİR TİYATROSU – (2014-2015)
KANLI NİGAR – ESKİŞEHİR ŞEHİR TİYATROSU – (2012-2015)
DERİN BİR SOLUK AL – ESKİŞEHİR ŞEHİR TİYATROSU – (2010-2012)
DÜN GECE YOLDA GİDERKEN ÇOK KOMİK BİRŞEY OLDU – DAİSY PRODUCTİONS-(2009)
3640 – GORDİUM OYUN ATÖLYESİ – (2008-2009)
KANTOCU – ESKİŞEHİR ŞEHİR TİYATROSU – (2006-2011)
KARMAKARIŞIK – ESKİŞEHİR ŞEHİR TİYATROSU – (2005-2010)
KUVAYİ MİLLİYE – ESKİŞEHİR ŞEHİR TİYATROSU – (2005-2010)
OCAK – ESKİŞEHİR ŞEHİR TİYATROSU – (2004-2005)
HADİ ÖLDÜRSENE CANİKOM – ESKİŞEHİR ŞEHİR TİYATROSU – (2003-2005)
NERDE KALMIŞTIK – ESKİŞEHİR ŞEHİR TİYATROSU – (2003-2004)
KRAL LEAR – İSTANBUL DEVLET TİYATROSU – (2002-2003)
SINIR – ESKİŞEHİR B.B. ŞEHİR TİYATROSU – (2016)

YAZDIĞI OYUNLAR

ŞÜPHE (2018)
D 21
DELİ
CUCO BİLMİYOR
DOSTUM ŞİFO

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