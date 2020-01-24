Emre Aydın yeni single’ını Deşarj’da anlatıyor…

Programın bu haftaki canlı telefon bağlantısı konuğu ise Emre Aydın…



Ünlü sanatçı yeni single’ını ilk kez Deşarj’da anlatacak…

“Refik Sarıöz ile Deşarj” her pazartesi ve cuma saat 14.00’de Dreamtürk’te…