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Televizyon
Haber Giriş: 24.01.2020 - 11:28,Son Güncelleme:/

Emre Aydın yeni single’ını Deşarj’da anlatıyor…

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Emre Aydın yeni single’ını Deşarj’da anlatıyor…

Dreamtürk’te yayınlanan “Refik Sarıöz ile Deşarj” müzik dünyasının popüler isimleriyle yaptığı telefon bağlantıları, en yeni klipler ve haberlerle müziğin nabzını tutmaya devam ediyor.

Programın bu haftaki canlı telefon bağlantısı konuğu ise Emre Aydın

Ünlü sanatçı yeni single’ını ilk kez Deşarj’da anlatacak…

“Refik Sarıöz ile Deşarj” her pazartesi ve cuma saat 14.00’de Dreamtürk’te…

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