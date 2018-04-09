Emrah Akduman ilgiden memnun... Evlenme teklifi ediyorlar!
Atv’nin yeni günlük dizisi Beni Bırakma’nın başrol oyuncusu Emrah Akduman, performansıyla sosyal medyada beğeni topladı.
Çekimleri Ankara'da gerçekleşen dizinin yapımcılığını, Nilgün Sağyaşar, Ayşe Medran imzasıyla Focus Film üstleniyor.
Daha önce; Kampüste Çıplak Ayaklar, Hatırla Sevgili ve Kurtlar Vadisi Pusu gibi yapımlar ile izleyiciyle buluşan Emrah Akduman, dizide Tarık Sayar karakterini canlandırıyor.
Akduman, Tarık Sayar karakteri ile her gün sevenlerinden yüzlerce mesaj aldığını belirterek, "Bu rol ile buluşurken beni asıl heyecanlandıran, üzerine bir şeyler katabileceğim ve kendi kişiliğimde olan özelliklerin yanı sıra sıfırdan bir karakter inşa edebileceğim bir alanımın olmasıydı. Her gün Tarık ile ilgili yüzlerce mesaj geliyor. Mesela çok fazla evlilik teklifi alıyorum. İzleyicimize ilgisinden dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.
Emrah Akduman; "Her gün yayınlanan bir dizi ama özverimiz haftalık diziden farksız, zaten izleyicimizde bunun farkında. Henüz, 3 aydır yayında olan bir dizi ve izleyicimiz bizlere reytinglerle cevabını veriyor." dedi.
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