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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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02.01.2019 - 15:26, Son Güncelleme:

Emin Günenç kimdir? Survivor 2019 adayı Emin Günenç nereli?

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Emin Günenç kimdir? Survivor 2019 adayı Emin Günenç nereli?

Emin Günenç, Survivor 2019'da halkın oylamasına sunulan isimler arasında yer aldı. 7 yaşında futbola başladıktan sonra 17 yaşına kadar top koşturan Emin Günenç, sakatlığı nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kaldığını belirtmektedir. Peki, Emin Günenç kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Survivor adayları arasında yer alan o isim hakkında bazı bilgiler

Emin Günenç, 1995 yılında Tekirdağ Şarköy'de dünyaya gelmiştir. 7 yaşında futbola başlayan aday yarışmacı sakatlığı nedeniyle 17 yaşında futbola veda ettiğini ifade ediyor.

6 Senedir fitness yapan Günenç, son bir senedir ise cross çalışıyor. Spor yapmayı çok sevdiğini, sporun hem fiziken hem de ruhen kendisine çok iyi geldiğini söyleyen Emin Günenç, hiçbir zaman hayatını bir odada çalışıp geçirmek gibi bir hayalinin olmadığını, hareketli bir insan olduğu ve futbolcu olamadığı için ise bir süredir içinde olan arayışın Survivor olduğunu söyledi.

En büyük hedeflerinden birisinin ise oyuncu olmak olduğunu aktaran 24 yaşındaki yarışmacı, hedefine koşarak gitmek istediğini ve Survivor'da birinci olmak istediğini söyledi. 

Emin Günenç Survivor yarışmasının zorluğu hakkında şu yorumlarda bulundu;

"Survivor izlerken kolay olmadığını düşünüyorum, zor bir iş ama pes etmeyenlerin hırslı olanların yapabileceği bir şey diye düşünüyorum. Kendi kondisyonuma ve zekama güveniyorum. Kendimi Survivor'a tamamen hazır hissediyorum.

Yarışlarda arkadaşlarım çok başarısız olursa gerginlik yaratır çünkü biz bir takımız ve takım halinde kazanmamız lazım. O yüzden herkesin en az benim kadar yarış kazanmasını, çalışkan olmasını, hırs sarf etmesini isterim."

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