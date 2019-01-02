Emin Günenç kimdir? Survivor 2019 adayı Emin Günenç nereli?
Emin Günenç, Survivor 2019'da halkın oylamasına sunulan isimler arasında yer aldı. 7 yaşında futbola başladıktan sonra 17 yaşına kadar top koşturan Emin Günenç, sakatlığı nedeniyle futbolu bırakmak zorunda kaldığını belirtmektedir. Peki, Emin Günenç kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Survivor adayları arasında yer alan o isim hakkında bazı bilgiler
Emin Günenç, 1995 yılında Tekirdağ Şarköy'de dünyaya gelmiştir. 7 yaşında futbola başlayan aday yarışmacı sakatlığı nedeniyle 17 yaşında futbola veda ettiğini ifade ediyor.
6 Senedir fitness yapan Günenç, son bir senedir ise cross çalışıyor. Spor yapmayı çok sevdiğini, sporun hem fiziken hem de ruhen kendisine çok iyi geldiğini söyleyen Emin Günenç, hiçbir zaman hayatını bir odada çalışıp geçirmek gibi bir hayalinin olmadığını, hareketli bir insan olduğu ve futbolcu olamadığı için ise bir süredir içinde olan arayışın Survivor olduğunu söyledi.
En büyük hedeflerinden birisinin ise oyuncu olmak olduğunu aktaran 24 yaşındaki yarışmacı, hedefine koşarak gitmek istediğini ve Survivor'da birinci olmak istediğini söyledi.
Emin Günenç Survivor yarışmasının zorluğu hakkında şu yorumlarda bulundu;
"Survivor izlerken kolay olmadığını düşünüyorum, zor bir iş ama pes etmeyenlerin hırslı olanların yapabileceği bir şey diye düşünüyorum. Kendi kondisyonuma ve zekama güveniyorum. Kendimi Survivor'a tamamen hazır hissediyorum.
Yarışlarda arkadaşlarım çok başarısız olursa gerginlik yaratır çünkü biz bir takımız ve takım halinde kazanmamız lazım. O yüzden herkesin en az benim kadar yarış kazanmasını, çalışkan olmasını, hırs sarf etmesini isterim."
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