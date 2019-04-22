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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.04.2019 - 21:00, Son Güncelleme:

Elit İşcan kimdir ve kaç yaşındadır?

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Elit İşcan kimdir ve kaç yaşındadır?

Taş Mektep, Mustang, A.Ş.K ve Küçük Kadınlar projelerde yer alan genç ve başarılı oyuncu Elit İşcan internette aranan isimlerden biri olmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu Elit İşcan, internette yayınlanan Yaşamayanlar dizisinde yer almış ve adından son zamanlarda sıkça söz ettirmişti. Peki, ünlü oyuncu Elit İşcan kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Elit İşcan'ın biyografisi ile ilgili detaylar...

Oyuncu Elit İşcan, Yönetmen Reha Erdem'in okula gelerek öğrenciler arasında yaptığı seçmeler sonucunda Beş Vakit filmi ile çıkış yakaladı. Özellikle magazin takipçileri genç oyuncu Elit İşcan'ın hayatı ve biyografisi ile igili bilgileri internette zaman zaman araştırıyor. İşte, rol aldığı Hayat var filmi ile SİYAD Ödülleri'nde Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı Ödülüne aday gösterilen Elit İşcan'ın hayatı.

ELİT İŞCAN'IN BİYOGRAFİSİ

Genç oyuncu Elit İşçan, 12 Ocak 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar bir baba ile bilgisayar programcısı annenin iki çocuğundan biridir. İstanbul Kemer Koleji'nde okudu. Yönetmen Reha Erdem'in okula gelerek öğrenciler arasında yaptığı seçmeler sonucunda Beş Vakit filminde rol aldı. 2006 yapımı bu film, ilk oyunculuk deneyimi oldu. Küçük Kadınlar dizisiyle geniş kitlelerce tanındı. 2008'de Reha Erdem'in yönettiği Hayat Var filminde Hayat karakterini canlandırdı. Bu filmdeki oyunculuğuyla SİYAD Ödülleri'nde Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı Ödülüne aday gösterildi. 2015'te Deniz Gamze Ergüven'in yönettiği Mustang filminde oynadı. Film 2016 yılı için Fransa'nın Yabancı Dilde En İyi Film Akademi Ödülü adayı oldu.

HANGİ PROJELERDE YER ALDI?HANGİ PROJELERDE YER ALDI?

HANGİ PROJELERDE YER ALDI?

YılBaşlıkRol
2006Beş VakitYıldız
2008Hayat VarHayat
2008-2010Küçük KadınlarBilge Gezici
2009Dersimiz: AtatürkKüçük Afet İnan
2009Ölü Yaprak VuruşuNurhan Güneyli
2012Taş MektepMina
2013A.Ş.K.Semra
2015MustangEce
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