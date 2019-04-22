Elit İşcan kimdir ve kaç yaşındadır?
Taş Mektep, Mustang, A.Ş.K ve Küçük Kadınlar projelerde yer alan genç ve başarılı oyuncu Elit İşcan internette aranan isimlerden biri olmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu Elit İşcan, internette yayınlanan Yaşamayanlar dizisinde yer almış ve adından son zamanlarda sıkça söz ettirmişti. Peki, ünlü oyuncu Elit İşcan kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, Elit İşcan'ın biyografisi ile ilgili detaylar...
Oyuncu Elit İşcan, Yönetmen Reha Erdem'in okula gelerek öğrenciler arasında yaptığı seçmeler sonucunda Beş Vakit filmi ile çıkış yakaladı. Özellikle magazin takipçileri genç oyuncu Elit İşcan'ın hayatı ve biyografisi ile igili bilgileri internette zaman zaman araştırıyor. İşte, rol aldığı Hayat var filmi ile SİYAD Ödülleri'nde Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı Ödülüne aday gösterilen Elit İşcan'ın hayatı.
ELİT İŞCAN'IN BİYOGRAFİSİ
Genç oyuncu Elit İşçan, 12 Ocak 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar bir baba ile bilgisayar programcısı annenin iki çocuğundan biridir. İstanbul Kemer Koleji'nde okudu. Yönetmen Reha Erdem'in okula gelerek öğrenciler arasında yaptığı seçmeler sonucunda Beş Vakit filminde rol aldı. 2006 yapımı bu film, ilk oyunculuk deneyimi oldu. Küçük Kadınlar dizisiyle geniş kitlelerce tanındı. 2008'de Reha Erdem'in yönettiği Hayat Var filminde Hayat karakterini canlandırdı. Bu filmdeki oyunculuğuyla SİYAD Ödülleri'nde Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı Ödülüne aday gösterildi. 2015'te Deniz Gamze Ergüven'in yönettiği Mustang filminde oynadı. Film 2016 yılı için Fransa'nın Yabancı Dilde En İyi Film Akademi Ödülü adayı oldu.
HANGİ PROJELERDE YER ALDI?HANGİ PROJELERDE YER ALDI?
HANGİ PROJELERDE YER ALDI?
|Yıl
|Başlık
|Rol
|2006
|Beş Vakit
|Yıldız
|2008
|Hayat Var
|Hayat
|2008-2010
|Küçük Kadınlar
|Bilge Gezici
|2009
|Dersimiz: Atatürk
|Küçük Afet İnan
|2009
|Ölü Yaprak Vuruşu
|Nurhan Güneyli
|2012
|Taş Mektep
|Mina
|2013
|A.Ş.K.
|Semra
|2015
|Mustang
|Ece
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